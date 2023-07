Após acertar com Caíque, Guarani acelera busca por meio-campista

A boa campanha no primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro fez o Guarani acelerar a busca por reforços com o intuito de brigar pelo acesso à elite do futebol nacional. Após acertar com o lateral Caíque, o time de Campinas quer agilizar a procura por um meio-campista.

O técnico Umberto Louzer entende que o Guarani precisa de mais um homem no setor, versátil, que possa atuar mais à frente e também na posição de volante. A negociação está avançada, mas o nome do atleta ainda não foi revelado. A expectativa é que o anúncio ocorra na próxima semana.

“Estamos observando o mercado e pontualmente vamos trazer valores para agregar qualidade ao grupo e tornar o Guarani mais forte na competição. Tenho conversado muito com o Lucas (Drubscky) e com o Ricardo (Moisés) sobre algumas lacunas no elenco, mas também a gente olha para a base e avalia valores para ajudar nesse processo”, disse o treinador.

O treinador tem escalado o Guarani com três meias: Isaque, Bruno José e Bruninho e dois volantes – Matheus Barbosa e Matheus Bueno. Umberto Louzer ainda tem à disposição Lucas Araújo, Bernardo e Régis para o setor.

O Guarani, que entra em campo nesta quinta-feira, às 20h, para enfrentar o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, é o oitavo colocado, com 25 pontos. O Novorizontino, em quarto, tem 30.