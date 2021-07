Após 9 jogos, São Paulo supera Inter fora e vence a 1ª no Brasileirão

Depois de nove jogos com atuações abaixo da crítica, o São Paulo finalmente voltou a mostrar um bom futebol para o seu torcedor e enfim venceu a primeira neste Brasileirão. Nesta quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, o time do técnico Hernán Crespo dominou o Internacional do começo ao fim do jogo e venceu com sobras por 2 a 0. O time chegou apenas ao seu oitavo ponto em dez jogos, mas ao menos já deixou a zona do rebaixamento.

O São Paulo agora é o 16º colocado no Brasileirão, que mostra como a campanha do atual campeão paulista é ruim. Já o time gaúcho é o 14º, com dez pontos – a tentativa de reagir será no sábado, no clássico com o Grêmio, fora de casa.

Meia Igor Gomes fez um belíssimo gol de voleio na vitória do Tricolor sobre o Inter nesta quarta – Foto: Everton Pereira / O Fotográfico / Estadão Conteúdo

Nesta quarta, o São Paulo saiu na frente no primeiro minuto de jogo. O atacante argentino Emiliano Rigoni foi acionado, driblou Daniel, levou para a esquerda e bateu firme para o fundo da rede. O time paulista dominava os primeiros minutos. Aos 13, Daniel Alves tocou para Wellington, que bateu cruzado – a bola bateu na trave e saiu.

O Inter chegou com perigo pela primeira vez aos 22. Patrick tocou para Dourado, que achou Caio livre pela direita. Sozinho, ele bateu firme, mas Tiago Volpi fez excelente defesa, impedindo o empate.

Mas o São Paulo voltou a dominar o jogo e Rigoni era o mais perigoso. Aos 26, ele entrou na área e tentou tocar por cima de Daniel, mas a bola saiu por cima. Aos 41, mais uma vez o atacante argentino chegou com perigo. Pedro Henrique errou o domínio e Rigoni tentou encobrir o goleiro mais uma vez, mas a bola saiu.

O time de Crespo ainda teve mais uma chance de ampliar na primeira etapa. Igor Gomes cruzou da esquerda e de novo Rigoni apareceu. Ele cabeceou sozinho, mas Daniel se esticou e conseguiu espalmar, evitando o segundo gol do São Paulo.

Rigoni precisou deixar o time no intervalo, após sentir um desconforto na coxa. Mas o São Paulo continuou melhor do que o Inter. O time chegou ao segundo gol aos oito minutos com Igor Gomes, que marcou um golaço. Daniel Alves levantou falta na área, Johnny afastou de cabeça, mas o meia do time paulista pegou o rebote e mandou de voleio, sem chances para Daniel.

O gol antes dos dez minutos do segundo tempo facilitou demais a vida do São Paulo. O Inter, completamente perdido em campo, não levou perigo ao gol do time paulista durante os últimos 45 minutos.

O time de Crespo apenas tocou a bola e esperou o tempo passar. Assim, o São Paulo confirmou sua primeira vitória no Brasileirão. Para o alívio de todos no Morumbi.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 0 x 2 SÃO PAULO

INTERNACIONAL – Daniel; Bruno Mendez, Pedro Henrique, Lucas Ribeiro (Saraiva) e Paulo Victor; Rodrigo Dourado (Rodrigo Lindoso), Johnny, Patrick (Palacios) e Mauricio (Boschilia); Caio Vidal e Yuri Alberto (Thiago Galhardo). Técnico: Diego Aguirre.

SÃO PAULO – Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves (Diego) e Léo; Daniel Alves, Luan, Nestor (Liziero), Igor Gomes (Talles) e Welington; Rigoni (Vitor Bueno) e Éder (Rojas). Técnico: Hernán Crespo.

GOLS – Rigoni, a 1 minuto do primeiro tempo. Igor Gomes, aos 9 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Paulo Victor, Bruno Alves, Igor Gomes, Léo.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araujo (RJ).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).