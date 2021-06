Esporte Após 1ª vitória no Brasileirão, Corinthians treina de olho na Copa do Brasil

Após conquistar sua primeira vitória no Brasileirão, no fim de semana, o Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira, já com a cabeça em outra competição. Na quarta, o time paulista vai rever o Atlético-GO, rival que virou seu algoz nas últimas semanas, e precisa reverter a derrota por 2 a 0, na ida, para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil.

Por isso, a reapresentação após uma vitória, geralmente mais tranquila, foi de trabalho duro e concentração. Afinal, o Corinthians precisa vencer o rival goiano por dois gols de diferença para ao menos levar o duelo para os pênaltis. Para avançar direto, terá que buscar uma vitória por três gols de vantagem.

Ciente do desafio, Sylvinho não aliviou no treino desta segunda. Animado pela primeira vitória conquistada como treinador corintiano, ele liderou uma atividade de marcação e passes em campo reduzido, formando três grupos de jogadores. Em seguida, promoveu trabalho técnico, novamente em espaço reduzido.

Divididos em dois times, os atletas só podiam dar três toques na bola em busca de um dos dois minigols posicionados na entrada de cada área. Sylvinho contou com o reforço de cinco atletas da base ao longo da atividade desta segunda: o goleiro Alan Gobetti, os zagueiros Belezi e Léo Paraiso e os laterais Igor Formiga e Reginaldo.

As atividades não contaram com a participação dos jogadores que estiveram em campo por mais de 45 minutos no domingo, na vitória sobre o América-MG por 1 a 0. Estes fizeram trabalho regenerativo na parte interna do CT Joaquim Grava.

Nesta terça, jogadores e comissão técnica voltam aos trabalhos no período da tarde. Será o último treino antes da viagem para Goiânia, onde enfrentará mais uma vez o Atlético-GO. Será o terceiro jogo entre as duas equipes em apenas 10 dias. O primeiro foi válido pelo Brasileirão e o time paulista foi batido por 1 a 0.