Aplaudido e dando show, Alcaraz chega às quartas em Roland Garros pela 1° vez

O espanhol Carlos Alcaraz chegou pela primeira vez às quartas de final de Roland Garros neste domingo, em mais um espetáculo nas quadras de terra batida do Grand Slam francês. O jovem de 19 anos superou o russo Karen Khachanov por 3 a 0, parciais de 6/1, 6/4 e 6/4.

O jogo terminou com o público aplaudindo o espanhol de pé e com ele de braços erguidos aos céus. Após conquistar o Masters de Madri ganhando dos poderosos Rafael Nadal, Novak Djokovic e Alexander Zverev, todos entre os cinco melhores do planeta, o prodígio tenista dá mais um passo na meta de ganhar seu primeiro Grand Slam já em 2022.

“Tudo o que você pode fazer, eu busco fazer melhor”, afirmou Alcaraz, revelando sempre buscar melhorar suas apresentações. O técnico Juan Carlos Ferrero é quem inspira a sempre buscar evolução.

Neste domingo, enquanto todos aplaudiam um lob que o espanhol aplicou em Khachanov batendo de costas, por entre as pernas, o treinador, nas arquibancadas, fez grato com os dedos pedindo “concentração” do pupilo.

Alcaraz seguiu a recomendação à risca, fazendo um jogo com poucos erros e, desta vez, com vitória rápida, em somente 2h16. Na terça-feira ele reencontra Zverev, e espera repetir a decisão de Madri, na qual arrasou o oponente com 6/3 e 6/1 em somente 62 minutos.