Esporte Aos 44 anos, Buffon realiza desejo e estende vínculo com o Parma até 2024

O goleiro Gianluigi Buffon irá jogar profissionalmente ao menos até os 46 anos. Após celebrar o 44º aniversário no mês passado, o lendário jogador italiano renovou o contrato com o Parma, time da Segunda Divisão do futebol da Itália, até 2024.

“É um grande dia. Aconteceu o que eu queria, o que o presidente queria, os torcedores e toda a cidade”, disse Buffon claramente emocionado com o novo contrato. O vínculo anterior tinha validade até 2023.

Já o presidente Kyle Krause citou a importância do goleiro para o elenco ao explicar a renovação de contrato. “Sentimo-nos honrados e encantados de anunciar que Buffon renovou com o Parma até 2024. O Gigi é um exemplo diariamente”, completou.

O novo vínculo vai ao encontro de uma declaração recente do goleiro, que revelou o desejo de atuar profissionalmente até os 50 anos e defender a camisa da seleção italiana na Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, Estados Unidos e México.

Buffon começou a carreira no Parma antes de se transferir para a Juventus, clube no qual ficou por grande parte da carreira, tendo conquistado dez títulos do Campeonato Italiano. Ele também é o atleta com mais minutos sem sofrer gols na liga nacional(973).

Na temporada 2018/2019, Buffon se transferiu para o PSG, foi campeão francês, mas não emplacou. Voltou para a Juventus, até optar pelo retorno ao Parma. Campeão da Copa do Mundo com a Itália em 2006, o goleiro sofreu apenas dois gols na campanha do título mundial.

O Parma está atualmente na 13ª colocação da segunda divisão italiana, com 32 pontos, nove atrás da zona de classificação e nove a mais do que a zona de rebaixamento.