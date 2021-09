Aos 41 anos, Kimi Raikkonen, campeão de F-1 em 2007, anuncia a aposentadoria

Kimi Raikkonen anunciou, nesta quarta-feira, em suas redes sociais, que vai abandonar as pistas de Fórmula 1 no final desta temporada. O piloto finlandês, de 41 anos, campeão em 2007 da F1, quando corria pela Ferrari, está na Alfa Romeo.

“É isso. Esta será minha última temporada na Fórmula 1. Esta é uma decisão que tomei durante o inverno passado. Não foi uma decisão fácil, mas depois desta temporada é hora de coisas novas. Mesmo que a temporada ainda esteja sendo disputada, quero agradecer a minha família, todas as minhas equipes, todos os envolvidos na minha carreira de automobilismo e principalmente a todos os grandes fãs que têm torcido por mim todo esse tempo. A Fórmula 1 pode chegar ao fim para mim, mas há muito mais coisas na vida que quero experimentar e desfrutar. Vejo vocês por aí depois de tudo isso! Sinceramente Kimi”, escreveu o piloto.

Na atual temporada, Raikkonen soma apenas dois pontos na classificação. Para o seu lugar a equipe italiana possui várias opções. Desde o veterano e experiente Valterri Bottas, até os novatos Callum Ilott, Nyck de Vries e Théo Pourchaire.

Raikkonen entrou na Fórmula 1 como piloto da Sauber-Petronas em 2001. Mudou para a McLaren Mercedes em 2002, e se terminou as temporadas de 2003 e 2005 como vice-campeão, atrás de Michael Schumacher e Fernando Alonso, respectivamente.

Raikkonen mudou para a Ferrari em 2007, se tornando o piloto mais bem pago da história do automobilismo com um salário estimado em US$ 51 milhões por ano. O dinheiro investido teve o retorno esperado e o finlandês se sagrou campeão em seu primeiro ano na tradicional equipe.

Em 2010, deixou a Fórmula 1 para dirigir um Citroën C4 WRC na equipe Citroën Junior Team no Campeonato Mundial de Rally, além de estrear na Nascar pela equipe Kyle Busch Motorsports.

Retornou para a F-1 em 2012 na equipe Lotus. Em 2014, voltou para a Ferrari para ocupar a vaga de Felipe Massa. Quatro temporadas depois foi para a Alfa Romeo. Ao todo, Raikkonen somou 21 vitórias na principal categoria do automobilismo.