Aos 36 anos, Hernanes oficializa aposentadoria em evento no Morumbi

Aos 36 anos, o meio-campista Hernanes oficializou nesta segunda-feira sua aposentadoria como jogador de futebol. O agora ex-atleta profissional, com passagens pela seleção brasileira e pelo futebol italiano, fez o anúncio em evento realizado no Morumbi, estádio onde brilhou com a camisa do São Paulo, principalmente entre 2007 e 2008.

“Deixo de jogar hoje, oficialmente. Já estava há um tempo sem jogar, mas queria oficializar. E por isso esse evento com amigos e familiares”, disse Hernanes, emocionado. “Hoje estou encerrando minha carreira como jogador de futebol. Mas nascendo para tantas outras coisas que me aguardam. Quero continuar crescendo. Obrigado a vocês, ao futebol, obrigado à bola!”

A aposentadoria de Hernanes já esperada nos últimos anos, após cair de rendimento e sofrer com lesões em sua terceira passagem pelo São Paulo. Mas ele resistiu e tinha a meta de jogar até os 38 anos. Em julho do ano passado, deixou o clube paulista para defender o Sport. No entanto, recebeu poucas oportunidades na equipe pernambucana.

“Na vida, é importante saber entrar e saber sair. Às vezes eu não sabia sair. Na hora que podia parar, eu disse que não. Mas agora estou fazendo uma saída que se deve, como se merece, diante destes torcedores, que estão na Live”, afirmou, referindo-se à transmissão do evento ao vivo pela internet.

O ídolo do São Paulo evitou falar sobre seu futuro. E não descartou virar treinador. “Eu e meu irmão montamos uma empresa de agenciamento de jogadores. Ainda estamos no início, é um dos negócios que temos. No primeiro dia que meu pai me levou à escolinha, eu tinha oito anos. É algo que penso, estar no meio do futebol. Treinador, pensei. Antes eu dizia não, depois pensava pode ser, e hoje é talvez. Penso em fazer um curso, me preparar, mas não é uma coisa que tenho no coração, de querer ser treinador”, ponderou.

Cria da base do São Paulo e nascido no Recife, Hernanes estreou na equipe profissional em 2004. E encantou de vez o futebol brasileiro em 2007 e 2008 liderando a equipe na conquista de dois títulos seguidos do Brasileirão. Em 2020, se transferiu para o futebol italiano, onde vestiu as camisas de Lazio, Inter de Milão e Juventus.

Depois passou pelo futebol chinês, antes de retornar ao São Paulo, em 2017, por empréstimo. No ano seguinte, voltou em definitivo ao clube do coração. Pela seleção, atuou pelo time olímpico e também pelo principal, com o qual venceu a Copa das Confederações de 2013.