Aos 21 anos, Gvardiol é anunciado pelo Manchester City e se torna zagueiro mais caro do futebol

Após Pep Guardiola antecipar a notícia na sexta-feira, o Manchester City anunciou oficialmente a contratação do zagueiro croata Josko Guardiola, do RB Leipzig, na manhã deste sábado. O jogador se torna o zagueiro mais caro da história do futebol, em uma contratação de cerca de R$ 482,6 milhões. Esta é a segunda transferência mais cara da história do Manchester City, atrás de Jack Grealish, comprado por 117,5 milhões de euros (cerca de R$ 631,4 milhões na cotação atual) junto ao Aston Villa.

De acordo com a imprensa inglesa, o City desembolsou 90 milhões de euros (R$ 482,6 milhões) para tirar o jovem croata do RB Leipzig. O valor é superior ao das transações recordes envolvendo zagueiros no futebol inglês: as 80 milhões de libras pagas pelo Manchester United para contratar o hoje questionado Harry Maguire, em 2019, junto ao Leicester, e as 75 milhões de libras recebidas pelo Southampton para vender Virgil van Dijk ao Liverpool, em 2018.

A negociação, que finalmente foi concretizada, vinha se estendendo desde o mês de junho, quando o Manchester City e Gvardiol haviam acertado os termos do contrato. Desde então, o clube inglês negociava os valores da compra junto ao RB Leipzig. O zagueiro é a segunda contratação da temporada do City, que também fechou com o meio-campista Mateo Kovacic, também da Croácia. O time venceu Riyad Mahrez para o Al-Ahli, da Arábia Saudita, e o meia Ilkay Gundogan para o Barcelona. O City também corre o risco de perder Bernardo Silva para o time espanhol, onde o atleta português demonstrou interesse em atuar.

Aos 21 anos, Guardiola assina contrato de cinco temporadas com o clube inglês. Conhecido como “pequeno Pep”, por causa da semelhança de nome com o treinador Pep Guardiola, o jovem zagueiro afirmou que o City é o melhor time do mundo no momento e disse que trabalhar com o treinador espanhol será incrível para sua carreira.

“Qualquer um que tenha visto o Manchester City jogar na última temporada sabe que eles são o melhor time do mundo. Vencer a tríplice-coroa diz tudo que você precisa saber sobre a qualidade deste time. É algo muito especial para mim e para minha família. Ter a chance de trabalhar com o Guardiola será incrível para mim. Eu ainda não sou um jogador 100% pronto, tenho certeza que meu jogo vai melhorar muito trabalhando com o melhor técnico do futebol”, disse.

Gvardiol foi um dos destaques da Croácia durante a campanha que levou a seleção europeia até as semifinais da Copa do Mundo. Nas quartas de final, o Brasil foi a vítima do jovem defensor e seus companheiros. No RB Leizpig, ele jogou as duas últimas temporadas como titular e foi bicampeão da Copa da Alemanha.

O novo reforço não deve estar disponível para o jogo da Supercopa da Inglaterra, marcado para às 12 horas (de Brasília), no domingo. O torneio de jogo único abre a temporada 2023/2024 para os ingleses e coloca frente a frente o Manchester City, atual campeão nacional e também vencedor da Copa da Inglaterra, e o Arsenal, vice-campeão da Liga Inglesa.