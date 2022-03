Antony treina normalmente e pode ser titular da seleção brasileira contra o Chile

Apesar da participação no treino, técnico Tite evitou confirmar a presença dele na partida de amanhã

A seleção brasileira realizou no fim da tarde desta quarta-feira o último treino antes da partida com o Chile, marcado para a noite desta quinta, no Maracanã. O treino tático teve foco em jogadas ofensivas. Antony, que segundo o próprio técnico Tite ainda é dúvida para a partida, treinou normalmente.

“O Antony vai fazer um trabalho específico para ter uma definição da equipe, para ver se ele inicia ou não”, afirmou Tite em entrevista coletiva horas antes do treino. “Ele vem recuperando de um problema e precisa de uma situação clínica confirmada.”

Atacante Antony ainda é tratado como dúvida para o jogo contra o Chile, segundo Tite, mas ele treinou normalmente – Foto: Pedro Martins / CBF

Porém, a julgar pela atividade realizada na Granja Comary, em Teresópolis, o atacante do Ajax não deverá ser problema. Assim como acontecera na véspera, ele participou de todo o treinamento, posicionado aberto pelo lado esquerdo. Ainda que os dois treinos táticos não tenham exigido maiores esforços físicos dos jogadores, Antony se movimentou normalmente.

Além de treinar a movimentação ofensiva, a comissão técnica trabalhou também jogadas de escanteio – mas o aproveitamento não foi muito promissor. Por outro lado, o rendimento melhorou muito em cobranças de falta pelos lados.

A delegação brasileira irá jantar no CT e, logo depois, desce a Serra Fluminense até o Rio. Os jogadores ficarão hospedados em um hotel na Barra da Tijuca. A expectativa é de Maracanã lotado para o jogo com o Chile. Até o fim da tarde, 52 mil ingressos já haviam sido vendidos.