Antony lembra infância pobre, agradece Ten Hag e promete fazer história no United

Quinto reforço do Manchester United para a atual temporada, o brasileiro Antony finalmente vestiu a camisa do clube nesta quinta-feira, após realizar exames médicos e assinar o contrato por cinco temporadas. O atacante fez questão de abraçar e agradecer ao técnico Erik Ten Hag por pedir sua contratação, lembrou da infância pobre em Osasco e chegou confiante em fazer história pelo clube inglês.

Contratado por 100 milhões de euros (cerca de R$ 521 milhões), Antony deve já estrear no domingo, no clássico com o líder Arsenal. Ele chega sob enorme expectativa do treinador holandês, responsável por levá-lo do São Paulo para o Ajax em 2020 e agora de trazê-lo para a Inglaterra. O comandante não esconde que o brasileiro levará “qualidade” à equipe.

“Erik é um excelente treinador, me conhece e sabe como eu sou, como é meu trabalho diário, como treino, como dou 100% nos jogos e essa confiança cresceu e se desenvolveu. Sua confiança em mim cresceu à medida que ele me conheceu melhor”, disse o jogador de 22 anos. “Tenho um enorme respeito e carinho por ele. Desde o momento em que cheguei ao Ajax, ele me tratou tão bem e depositou sua fé em mim. Não é por acaso que tive uma boa forma com ele durante dois anos.”

Antony usou suas redes sociais para desejar sorte ao técnico quando ele trocou a Holanda pela Inglaterra e agora festeja o reencontro. “Agora estou ao lado dele novamente, espero fazer história aqui, desenvolver e crescer ainda mais sob sua gestão. Espero conseguir grandes coisas com o clube. Estou encantado e honrado em olhar para o meu peito e ver que estou usando o escudo deste grande clube.”

Chegar à liga mais forte do planeta é a consagração de Antony, que jogava bola descalço nos campinhos de terra batida de Osasco e sempre prometeu à família que daria um conforto a todos ao se tornar um jogador de futebol. Tudo começou na base do São Paulo e hoje ele engrandece a luta de vida para chegar ao topo.

“Passei por muitos, muitos momentos difíceis na minha vida. Sei que este será outro desafio”, afirmou. “Joguei na minha comunidade, morei em uma favela, morei lá até começar a jogar profissionalmente em São Paulo. As pessoas não acreditaram que depois de me ver na TV, eu voltaria para casa na favela em tempo integral”, enfatizou o atleta, que jamais esqueceu suas raízes e ora ou outra sempre visita os amigos quando pode.

“Minhas lembranças são de jogar descalço porque não tinha chuteiras, jogar no quintal com meus amigos, de tarde a noite. São lembranças felizes, não tenho vergonha de compartilhá-las”, ponderou. “Tudo o que passei valeu a pena por estar tendo essa experiência aqui hoje. Sempre fui muito persistente, quando quero algo vou atrás até conseguir. Sempre tive o plano A para ser jogador de futebol profissional, não havia plano B”, seguiu explicando.

Bastante apegado à família, Antony faz questão de lembrar de quem sempre o apoiou nas dificuldades e divide as conquistas. “Minha mãe me ligava todos os dias, meu pai me mandava mensagens, minha irmã também. Perguntavam: o que está acontecendo?, Deu certo? Algo errado? Eles pareciam mais ansiosos do que eu. Quando contei a notícia (ida para o United), eles choraram muito. Venho de uma família muito humilde, então sempre que conquistamos algo agradecemos a Deus e lembramos de tudo que passamos para chegar até aqui”, afirmou, com satisfação. “Só eu e minha família sabemos o que passamos, os perigos que enfrentamos também. Sempre nos lembramos de tudo que passamos para viver nossos sonhos hoje.”

No United, o atacante encontrará os volantes Casemiro e Fred, com os quais atua pela seleção brasileira, e com o defensor argentino Lisandro Martínez, com o qual atuou no Ajax. Ele comemora essas parcerias e fala em aprendizado.

“Espero aprender muito com eles. Fred falou comigo sobre o clube, espero fazer história com eles aqui no Manchester United e crescer e me desenvolver ao lado dos meus compatriotas”, disse, também falando do argentino. “Passamos dois anos juntos no Ajax, desenvolvemos uma amizade muito forte. Eu tenho muito respeito por ele e sua família que eu conheci também. Estou feliz por estarmos juntos novamente para fazer história. Ele me mandou mensagem hoje e ontem. Ele é um grande amigo que fiz no futebol. Agora estamos juntos novamente e falamos sobre alcançar grandes coisas juntos aqui.”