Antony ganha pênalti de presente para voltar a balançar a rede no Manchester United - O Liberal

Pouco aproveitado no Manchester United neste início de temporada, o brasileiro Antony foi duplamente contemplado nesta terça-feira. Primeiro por ter iniciado o jogo com o Barnsley como titular, e depois por ganhar de Marcus Rashford, cobrador oficial de pênaltis do time, a chance de bater uma penalidade e estufar a rede do adversário.

A atitude do atacante inglês foi exaltada pelo técnico Erik ten Hag. Na véspera, ele mandou um duro recado para Antony dizendo que, para voltar a ser titular, o jogador precisaria se dedicar mais nos treinos. Feliz pelo resultado e pelo gesto de solidariedade do elenco, o treinador celebrou a vitória.

“O Antony precisava de confiança. Muito bom para o time o Rashford ter dado a penalidade para ele cobrar. Isso mostra como o elenco está unido”, afirmou o comandante ao jornal “Daily Star”.

Feliz por voltar a marcar, Antony demonstrou a sua satisfação nas redes sociais. “Que dia incrível. Joguei, marquei um gol e vencemos o jogo. Vou trabalhar duro para vencer mais com essa camisa”, escreveu o atleta em postagem. Ele não balançava a rede desde maio.

A goleada de 7 a 0 sobre o Barnsley, time da terceira divisão, serviu para o treinador testar jogadores com pouca minutagem. A goleada foi construída com gols de Rashford, Garnacho e Eriksen, dois gols cada, e Antony cobrando pênalti que ele mesmo sofreu.