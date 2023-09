Antony é cortado da seleção por causa de acusação de agressão; Gabriel Jesus é convocado

O caso envolvendo o atacante Antony gerou consequências em sua convocação para a seleção brasileira. Chamado pelo técnico Fernando Diniz para os jogos com Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias da Copa, o jogador do Manchester United acabou sendo cortado pela comissão técnica nesta segunda-feira, depois que a ex-namorada do atleta, a DJ Gabriela Cavallin, foi a público com fotos e vídeos de agressões que teria sofrido. Gabriel Jesus, do Arsenal, foi chamado para a vaga.

Em nota oficial, a CBF justificou o corte da seleção justamente em razão da divulgação dos materiais de Gabriela, que mostra diversas partes do corpo com cortes e hematomas supostamente provocados por Antony.

Em reportag nome em do portal Uol, Gabriela contou que foi ameaçada pelo jogador enquanto estava grávida do próprio atleta. “Ele já falou coisas assim: ou eu ia ficar com ele ou ia morrer todo mundo. Eu, ele e o nosso filho. E eu falava: você sabe que estou grávida, né? Você está me assustando. Uma hora ele estava chorando, outra hora me batendo. Com certeza um dos piores dias da minha vida”. A DJ acabou perdendo o bebê semanas depois.

Segundo a publicação, Gabriela, de 23 anos, procurou a polícia de Manchester, na Inglaterra, na última sexta-feira e apresentou uma nova denúncia contra Antony, também de 23 anos. No inquérito, a DJ expõe imagens do que seria a última agressão cometida pelo jogador do United, deixando-a com uma lesão na mão direita, com os ossos dos dedos expostos.

Procurada pelo Estadão, a assessoria de Antony afirmou, em nota assinada pelo empresário do jogador, Júnior Pedroso, que o atleta “não vai se pronunciar enquanto a Justiça não der o seu parecer”. A defesa do atacante entende que o caso é desfavorável à Gabriela. “O que se pode observar é que ela aparece na mídia sempre nos momentos que ela sabe que pode prejudicar o Antony. Como no dia da convocação para a seleção brasileira e agora no momento da apresentação. Mas os fatos expostos são os mesmos que estão sendo tratados no processo investigatório”, completa a nota.

A defesa de Gabriela se manifestou ainda nesta segunda-feira em nota oficial à imprensa, dizendo que a justiça será feita.