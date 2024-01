Antônio Carlos mostra confiança em brilhar no Fluminense: ‘Quero deixar meu legado’

Campeão da Copinha com o Corinthians e com boa passagem pelo Palmeiras, o zagueiro Antônio Carlos não vê a hora de começar a jogar no Fluminense, onde foi revelado e espera marcar história. Treinando com os novos companheiros no Rio, o defensor promete muita entrega com a equipe do técnico Fernando Diniz.

Aos 30 anos, ele estava no Orlando City, dos Estados Unidos, desde 2020, e chega nas Laranjeiras para tentar ocupar o espaço do zagueiro Nino, de saída para a Europa. Desde a suspensão por doping de Manoel, no meio de 2023, que o Fluminense tentava a contratação. Só agora, porém, houve o acerto.

“Estou sem dormir direito desde o meio do ano quando chegou a primeira sondagem. É um time com futebol moderno, que a gente não vê muito. Trabalhei com Felipão, Tite, Geninho, e não via muito isso de construção desde trás. Para mim será magnífico porque gosto. É um estilo que gosto de jogar, de ter a bola, ajudar na construção. Espero pegar isso rápido para as coisas darem certo”, disse o zagueiro em seu segundo dia de treinos na nova casa.

“Vou vestir a armadura. Vim para aprender, mas a armadura já vestida na verdade. A família tricolor ganhou mais um guerreiro e vou dar a minha vida por esse clube como sempre fiz. Quero deixar meu legado. Estou ansioso (para jogar) e vamos tentar brigar por tudo. Eu quero tudo, esse é meu pensamento.”

Antônio Carlos deu os primeiros passos da carreira na base do clube, entre 2009 e 2010. Maduro, retorna para “dar alegria” aos torcedores tricolores. “A expectativa é a melhor possível, estou feliz de voltar onde tudo começou. Queria muito ter voltado desde o meio do ano. Vim para ajudar, somar, para adicionar ainda mais ao lado do professor Diniz e meus companheiros”, falou. “Estou feliz em vestir as três cores novamente e espero dar alegria à torcida. Tenho certeza que será um grande ano.”

Com o fim da punição de Manoel, e com o experiente Felipe Melo jogando na defesa, Antônio Carlos terá concorrência de peso pela vaga. Garante que está preparado para somar e vem recebendo muitas dicas do time do amigo pessoal Thiago Santos e também de Manoel.

“Sou muito amigo do Thiago Santos e amo esse cara de paixão. Ele veio falar que o grupo é muito bom. Também peguei um pouco com o (Alexandre) Pato (ex-companheiro nos EUA), que me disse que o Diniz é um cara sensacional. Vejo um grupo muito bom e unido, vide o que fez esse ano (2023)”, afirmou.

“Voltei para crescer ainda mais na carreira, para aprender ainda mais. Aprendi muito lá, mas com certeza vou aprender aqui e espero que seja rápido”, enfatizou, citando as diferenças do futebol nacional. “O futebol brasileiro não te permite muito tempo. Aqui a temporada já começa dia 18 de janeiro e espero ajudar muito, taticamente e fisicamente.”