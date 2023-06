Antonela é paixão de infância de Messi, fã de Harry Potter e resgatou amor após tragédia

Lionel Messi e Antonela Roccuzzo vivem um amor de conto de fadas. Os dois se conheceram na infância na Argentina e cultivam um longo relacionamento. Juntos têm três filhos: Thiago, de 10 anos, Mateo, de sete, e Ciro, de cinco. Nas próximas semanas, o craque de 35 anos deve decidir seu futuro, provavelmente longe do Paris Saint-Germain. Mas há uma certeza: a decisão será tomada em conjunto com sua família.

Messi e Antonela se conheceram quando tinham nove anos na cidade argentina de Rosário. Eles não frequentavam a mesma escola, tampouco possuíam os mesmos gostos, mas um integrante da família da influencer foi crucial para que o amor entre os dois florescesse. Um primo de Antonela, Lucas Scaglia, jogava futebol com o craque no Newells Old Boys e convidou Messi e Antonela para uma viagem nas férias de verão em Mar del Plata, na praia de Punta Mogotes. Ali, o jogador se apaixonou e começou a se aproximar da amada e, adepto do romantismo, passou a escrever cartas com juras de amor.

Antonela sempre gostou de esportes. Entre oito e 13 anos praticou ginástica rítmica quatro vezes por semana. Em 2021, a mulher de Messi revelou que estava tendo aulas de boxe e joga tênis nas horas vagas. Ao mesmo tempo que o futebol uniu o casal, foi a modalidade que fez com que os argentinos ficassem separados por anos.

Aos 11 anos, Messi descobriu um distúrbio relacionado ao hormônio do crescimento e, dois anos mais tarde, se mudou para a Espanha para atuar nas categorias de base do Barcelona, que havia concordado em arcar com as despesas médicas relacionadas ao tratamento. A saída de Messi da Argentina fez com que o casal perdesse contato.

Nesse meio tempo, Antonela namorou outro rapaz de Rosário e se dedicou aos estudos, tentando seguir carreira na odontologia, comunicação social e nutrição, mas não encontrou algo que a satisfizesse plenamente. Sua família é dona de supermercados em sua cidade natal. Inclusive, o local foi alvo de 14 tiros no último mês de março e um bilhete ameaçador foi deixado para Messi. Rosário sofre há anos com altos índices de criminalidade e não foi a primeira vez que a família Roccuzzo foi alvo de criminosos.

TRAGÉDIA RECONECTA MESSI E ANTONELA

Em 2007, uma tragédia reaproximou Messi e Antonela. Uma grande amiga dela morreu em um acidente de trânsito. O craque, então, viajou para a Argentina para consolar o antigo amor. Messi retornou para a Espanha dias mais tarde, enquanto a namorada ficou em Rosário. Assim, os dois iniciaram um relacionamento à distância, que só foi tornado público em 2009.

Em 2010, poucas semanas antes do início da Copa do Mundo da África do Sul, Antonela se mudou para a casa de Messi na Espanha. O primeiro filho do casal, Thiago, nasceu em 2 de novembro de 2012. Em 11 de setembro de 2015, Mateo veio ao mundo. Mas o casamento entre Messi e Antonela, com todas as cerimônias oficiais, aconteceu apenas em 2017. A união no civil foi celebrada em hotel de luxo, entre 260 convidados, entre eles muitos atletas do Barcelona. O caçula, Ciro, nasceu em 11 de março de 2018.

Antonela é uma pessoa discreta, assim como Messi, e avessa a entrevistas e contatos com a imprensa, mas um gosto deixa transparecer: é fã de Harry Potter e tem repassado esse gosto para os filhos. Ela conta atualmente com 35,3 milhões de seguidores no Instagram. Além de relatar o cotidiano na página, a argentina costuma divulgar fotos com os filhos, o craque e fazendo publicidade. Antonela também é sócia de uma marca de roupas infantis.