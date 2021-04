Anthony Davis volta após 30 jogos, mas Lakers perdem dos Mavericks pela NBA

Após longo período de espera, desde o dia 15 de fevereiro mais precisamente ou 30 jogos, Anthony Davis voltou a vestir a camisa do Los Angeles Lakers na temporada 2020/2021 da NBA. No entanto, ainda com minutos limitados (apenas 16), devido a uma recente lesão na panturrilha, o pivô não evitou a derrota de seu time. Com mais um show de Luka Doncic, o Dallas Mavericks superou o rival da Conferência Oeste por 115 a 110, na rodada de quinta-feira, no ginásio American Airlines Center, em Dallas.

Flertando com o “triple-double” (30 pontos, nove rebotes e oito assistências), o esloveno foi o grande condutor do triunfo, assumindo a responsabilidade na reta final do jogo. Destaque ainda para a boa atuação de Kristaps Porzingis, que mesmo saindo durante o terceiro período com uma torção no tornozelo, fechou a noite com 19 pontos e seis rebotes para os Mavericks.

Pelo lado dos Lakers, Davis jogou apenas o primeiro tempo, já que retornou depois de 30 jogos fora, e teve uma participação muito ruim com apenas quatro pontos e quatro rebotes. Os cestinhas dos visitantes foram Kentavious Caldwell-Pope, com 29 pontos, e Dennis Schroder, que marcou 25 pontos e 13 assistências, além de Andre Drummond com dois dígitos em dois fundamentos também (14 pontos e 19 rebotes). A equipe da Califórnia não contou novamente com a presença do astro LeBron James, ainda lesionado.

Agora com mais um resultado positivo, os Mavericks chegaram a uma campanha de 32 vitórias e 26 derrotas, permanecendo na sétima posição do Oeste. Já os Lakers ficaram na quinta colocação com um retrospecto de 35 triunfos em 59 partidas.

Em casa, o Boston Celtics não se intimidou com a boa sequência do Phoenix Suns e superou o rival por 99 a 86. O time de Massachusetts agora amplia a sua grande série positiva no mês de abril. No total, já são nove vitórias em 11 jogos desde o início deste mês.

Vindos de seis vitórias nos sete jogos anteriores, com direito a dois confrontos seguidos fora de casa contra Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers, os Suns sentiram o peso da série exaustiva e não tiveram fôlego para superar o adversário no final.

Os destaques da partida foram os armadores das duas equipes: Kemba Walker e Chris Paul. O primeiro teve uma de suas melhores noites na temporada, anotando 32 pontos, quatro rebotes e quatro assistências para os Celtics. Já Paul comandou o ataque dos Suns com 22 pontos, oito assistências e oito rebotes.

Com a boa sequência, os Celtics se mantêm vivos pela vaga direta aos playoffs no Leste com a sexta colocação, com 32 vitórias e 27 derrotas, enquanto que a equipe do Arizona continua segurando a segunda posição do Oeste com uma campanha de 42-17.

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Boston Celtics 99 x 86 Phoenix Suns

Orlando Magic 100 x 135 New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks 124 x 117 Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs 106 x 91 Detroit Pistons

Chicago Bulls 108 x 91 Charlotte Hornets

Dallas Mavericks 115 x 110 Los Angeles Lakers

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Atlanta Hawks x Miami Heat

Brooklyn Nets x Boston Celtics

Charlotte Hornets x Cleveland Cavaliers

Houston Rockets x Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder x Washington Wizards

Portland Trail Blazers x Memphis Grizzlies

Golden State Warriors x Denver Nuggets