Antetokounmpo marca 64 pontos e bate recorde em vitória dos Bucks na NBA

Giannis Antetokounmpo desencantou de vez na noite desta quarta-feira, na NBA. Em uma temporada mais discreta, sem o protagonismo de costume, o astro grego brilhou na vitória do Milwaukee Bucks sobre o Indiana Pacers por 140 a 126 ao marcar 64 pontos, diante de sua torcida.

Foi o recorde de pontuação da franquia e também a maior pontuação de Antetokounmpo na competição. A melhor marca da história dos Bucks pertencia a Michael Redd, que anotou 57 em 2006. Já o grego tinha como recorde pessoal os 55 pontos que anotou na vitória sobre o Washington Wizards por 123 a 113, em janeiro deste ano. Em novembro, ele anotara 54 em partida contra o mesmo Indiana Pacers.

“Ele é um jogador imparável. É impossível marcá-lo no homem a homem. E tínhamos alguns jogadores ótimos ao lado dele. Mas, no fim do dia, é tudo sobre ele. Seu talento, sua habilidade, seu desejo. Ele tem um desejo incrível de vencer e fará tudo que puder para vencer”, declarou o técnico dos Bucks, Adrian Griffin.

Antetokounmpo também celebrou a atuação excepcional. “É uma sensação incrível poder fazer isso. Tento jogar basquete pela razão certa, o máximo que posso. Tento jogar basquete para vencer, para ajudar os meus companheiros de time para serem ótimos. Mas, no fim do dia, ser capaz de bater um recorde como esse na frente da torcida, aqui no estádio, é uma grande sensação”, comemorou o grego.

Antetokounmpo ainda terminou a noite com um “double-double” por ter anotado 14 rebotes. Ele teve o apoio de Damian Lillard e Bobby Portis, responsáveis por 21 e 19 pontos, respectivamente. Pelos Pacers, que vinham do vice-campeonato na NBA Cup, Myles Turner e Tyrese Haliburton se destacaram com 22 pontos cada.

O resultado levou os Bucks ao retrospecto de 17 vitórias e sete derrotas, na segunda colocação da Conferência Leste. Os Pacers figuram em quinto lugar, com 13 triunfos e nove derrotas.

Em outra partida da rodada, o reforçado Phoenix Suns foi batido pelo Brooklyn Nets por 116 a 112, em casa. Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal jogaram juntos pela primeira vez, mas foram ofuscados pelo trio formado por Cam Thomas (24 pontos), Mikal Bridges (21) e Cam Johnson (15) – curiosamente, os dois últimos são ex-jogadores dos Suns.

Booker fez a sua parte e foi o cestinha da partida, com 34 pontos, e um “double-double” por ter anotado 12 assistências. Durant, mais discreto, registrou 27 pontos e seis rebotes. Em temporada irregular, os Suns estão em 10º lugar no Oeste, com 13 triunfos e 11 derrotas, enquanto os Nets aparecem em 8º no Leste (13/10).

Ainda no embalo da conquista da NBA Cup, o Los Angeles Lakers derrotaram o San Antonio Spurs por 122 a 119, fora de casa. O time anfitrião esboçou reação e uma possível virada, mas os Lakers reagiram nos segundos finais para confirmar a vitória liderada por Anthony Davis: 37 pontos e 10 rebotes. LeBron James foi desfalque por lesão.

A boa notícia para os Spurs foi a grande atuação do francês Victor Wembanyama, grande aposta do time para a temporada. O jogador de 2,24 metros de altura brilhou com seus 30 pontos e 13 rebotes. Foi a 20ª derrota dos Spurs na temporada em que faturou apenas três vitórias. O time faz uma das piores campanhas do campeonato. Já os Lakers aparecem no quinto posto da mesma tabela do Oeste, com 15 triunfos e 10 revezes.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Washington Wizards 122 x 142 New Orleans Pelicans

Detroit Pistons 111 x 129 Philadelphia 76ers

Miami Heat 115 x 104 Charlotte Hornets

Toronto Raptors 135 x 128 Atlanta Hawks

San Antonio Spurs 119 x 122 Los Angeles Lakers

Houston Rockets 117 x 104 Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks 140 x 126 Indiana Pacers

Phoenix Suns 112 x 116 Brooklyn Nets

Utah Jazz 117 x 113 New York Knicks

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Miami Heat x Chicago Bulls

Boston Celtics x Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets x Brooklyn Nets

Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers x Utah Jazz

Los Angeles Clippers x Golden State Warriors