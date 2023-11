Antetokounmpo marca 54 pontos, mas Bucks perdem dos Pacers na NBA

Giannis Antetokounmpo brilhou na noite desta quinta-feira. Ele anotou 54 pontos, recorde de pontuação da temporada até agora, obteve mais um “double-double” e foi o cestinha da partida entre Milwaukee Bucks e Indiana Pacers. Mas não foi o suficiente para evitar a nova derrota dos Bucks, fora de casa.

Os Pacers venceram por um apertado placar de 126 a 124 graças à grande atuação do trio formado por Tyrese Haliburton (29 pontos e 10 assistências), Bennedict Mathurin (26 pontos e 11 rebotes) e Myles Turner (21 pontos e seis rebotes). Os dois primeiros registraram um “double-double”.

O trio acabou ofuscando o show individual de Antetokounmpo, que vinha de expulsão na partida passada. Além da pontuação recorde da temporada, ele anotou 12 rebotes. Khris Middleton, longe de lembrar as grandes atuações das últimas temporadas, não passou dos 19 pontos. Damian Lillard foi desfalque por questões físicas.

“Tivemos que lidar com um jogador que era extraordinariamente bom e ativo”, disse o técnico dos Pacers, Rick Carlisle, em referência ao astro dos Bucks. “Executamos o melhor que pudemos e criamos algum caos defensivamente. Você tem que correr alguns riscos ou ele vai acabar com 60 (pontos). Muita sorte em conseguir a vitória.”

Com a terceira derrota em oito jogos, os Bucks caíram para o quinto lugar da tabela da Conferência Leste. Já os Pacers subiram para o terceiro posto, com seis triunfos e o mesmo número de revezes do rival.

O outro jogo da rodada foi disputado na Cidade do México. Diante de quase 20 mil torcedores na Arena CDMX, o Atlanta Hawks levou a melhor sobre o Orlando Magic em outro placar apertado: 120 a 119. Trae Young comandou os Hawks com seus 41 pontos. O cestinha partida também anotou oito assistências. Pelo Magic, o destaque foi Jalen Suggs, com 21 pontos.

O triunfo colocou o time de Atlanta na briga pelas primeiras posições no Leste. Em quarto lugar, tem cinco vitórias e três derrotas. O Magic, por sua vez, ocupa o 10º lugar com o mesmo número de triunfos e revezes: quatro.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Indiana Pacers 126 x 124 Milwaukee Bucks

Orlando Magic 119 x 120 Atlanta Hawks

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Washington Wizards x Charlotte Hornets

Detroit Pistons x Philadelphia 76ers

Boston Celtics x Brooklyn Nets

San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves

Houston Rockets x New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies x Utah Jazz

Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers

Phoenix Suns x Los Angeles Lakers

Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder