Antetokounmpo faz 36 pontos e agarra 18 rebotes na vitória dos Bucks sobre os Nuggets na NBA

Giannis Antetokounmpo marcou 36 pontos, agarrou 18 rebotes e fez cinco assistências enquanto os Bucks exibiam sua defesa melhorada, na vitória sobre o Denver Nuggets por 112 a 95 na rodada de segunda-feira da NBA.

“No momento, estamos tentando ajudar uns aos outros defensivamente e tornar as coisas o mais difíceis possível para os adversários”, disse Antetokounmpo. “Esta é a defesa da equipe. Essa é nossa filosofia como uma equipe.”

Depois de perder cinco dos primeiros seis jogos sob o comando do técnico Doc Rivers – incluindo uma derrota por 113 a 107 para Denver em sua estreia com Milwaukee – os Bucks venceram dois jogos consecutivos por uma margem combinada de 53 pontos.

Esta derrota dos atuais campeões da NBA seguiu-se à vitória mais desigual de Milwaukee da temporada, uma ‘goleada’ por 120 a 84 sobre o Charlotte Hornets.

Nikola Jokic fez 29 pontos, pegou 12 rebotes e deu oito assistências para os Nuggets, mas não conseguiu ajuda suficiente em uma noite em que dois companheiros saíram lesionados.

Jamal Murray marcou três pontos em 18 minutos antes de ficar de fora no segundo tempo por causa de dores nas canelas. E Kentavious Caldwell-Pope jogou apenas nove minutos antes de sair com uma lesão na perna direita, um problema que o fez perder os dois últimos jogos dos Nuggets.

Com a vitória, os Bucks estão em terceiro na Conferência do Leste, com 35 vitórias e 19 derrotas, enquanto os Nuggets ocupam o quarta colocação no Oeste, após a 18ª derrota em 54 jogos.

Em Dallas, Luka Doncic teve seu décimo “triple-double” da temporada na vitória dos Mavericks por 112 a 104 sobre o Washington Wizards. O esloveno terminou com 26 pontos, 15 assistências e 11 rebotes. Ele perdeu cinco minutos entre o terceiro e o quarto período depois de ser derrubado no chão por Corey Kispert. Doncic foi levado ao vestiário e levou pontos no queixo.

Dallas perdia por 95 a 86 quando Doncic retornou e marcou seis pontos consecutivos, ajudando os Mavericks a construir uma vantagem de 103 a 98 com 3min57 para o fim. Doncic tem 66 triplos duplos na carreira, o nono na história da NBA.

Dallas soma 31 vitórias e 23 derrotas e está em oitavo no Oeste, enquanto Washington é apenas o 14 colocado no Leste, com 44 derrotas e nove vitórias.

Em Toronto, Victor Wembanyama fez 27 pontos, 14 rebotes e 10 bloqueios, o recorde de sua carreira, em seu segundo “triple-double”, Devin Vassell somou 25 pontos e o San Antonio Spurs quebrou uma sequência de sete derrotas consecutivas, ao derrotar o Toronto Raptors por 122 a 99.

Wembanyama acertou fez 10 de 14 tentativas e teve cinco assistências e duas roubadas de bola em 29 minutos, na vitória dos Spurs pela primeira vez desde 27 de janeiro contra o Minnesota.

“Eu me senti ótimo hoje”, disse Wembanyama. “Ótimo ritmo, comecei o jogo forte. Tivemos altos e baixos em termos de forma física e hoje foi um dia positivo.”

Os Spurs, em último no Oeste, venceu apenas o 11º jogo, após 54 partidas. Já os Raptors estão em 12º no Leste, com 35 derrotas, também em 54 apresentações.

Confira os resultados da noite desta segunda:

Charlotte Hornets 111 x 102 Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers 121 x 123 Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks 126 x 136 Chicago Bulls

Toronto Raptors 99 x 122 San Antonio Spurs

Houston Rockets 105 x 103 New York Knicks

Memphis Grizzlies 87 x 96 New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks 112 x 95 Denver Nuggets

Dallas Mavericks 112 x 104 Washington Wizards

Utah Jazz 107 x 129 Golden State Warriors

Los Angeles Clippers 100 x 121 Minnesota Timberwolves

Acompanhe os jogos desta terça:

Brooklyn Nets x Boston Celtics

Orlando Magic x Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks x Miami Heat

Phoenix Suns x Sacramento Kings

Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers x Detroit Pistons