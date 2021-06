Antetokounmpo e Middleton lideram Milwaukee para ter sétimo jogo com o Brooklyn

O Milwaukee Bucks venceu o Brooklyn Nets, nesta quinta-feira, por 104 a 89, em seu ginásio, e igualou a série semifinal da Conferencia Leste em 3 a 3. O duelo decisivo está marcado para sábado, no Barclays Center, em Nova York.

Os Bucks contaram com grande atuação de Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton, que juntos marcaram 68 pontos (30 e 38, respectivamente). Jrue Holiday, com 21 pontos, também ajudou a equipe a levar a decisão para a sétima partida.

Do lado dos Nets, Kevin Durant que havia feito uma quinta partida memorável, não repetiu o mesmo protagonismo, apesar dos 32 pontos anotados e dos 11 rebotes. James Harden, em melhor forma, alcançou os 16 pontos na partida. Blake Griffin acumulou 12 pontos.

Com um jogo bastante equilibrado, os Bucks não perderam o controle da partida em nenhum momento. Já no primeiro quarto, foram sete pontos à frente no placar (26 a 19). O time da casa foi para o vestiário com 59 a 48, mas viu o adversário esboçar uma reação no terceiro quarto, quando conseguiu igualar a contagem em 19 pontos.

Brooklyn iniciou os últimos 12 minutos da partida com a intenção de pressionar Milwaukee, mas mais uma vez não conseguiu se impor diante de um adversário muito consistente e regular o tempo, que fechou a última parcial mais uma vez na frente: 26 a 23.