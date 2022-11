Antetokounmpo diz que ‘não errou’ em confusão com atleta e funcionário dos 76ers

Giannis Antetokounmpo foi um fracasso na linha de lance livre na derrota do Milwaukee Bucks para o Philadelphia 76ers, por 110 a 102, na sexta-feira à noite. De 15 arremessos, o grego completou somente quatro. Irritado com o desempenho fraco, quis treinar na quadra dos rivais após o jogo e acabou se envolvendo em “confusões.” Primeiro ao não receber a bola de Montrezl Harrell, jogador da equipe local, que fazia alguns arremessos com outro companheiro, depois, ao voltar do vestiário com uma bola, por ser impedido por um funcionário do clube, que colocou uma escada na frente da cesta para impedi-lo. O jogador empurrou e derrubou a escada, até conseguir “treinar.” O jogador explicou o ocorrido e disse que não se sentiu na obrigação de se desculpar por “não ter feito nada errado.”

Depois de finalmente se ver livre para arriscar alguns lances livres, Antetokounmpo repetiu o desempenho ruim apresentado no jogo. Acertou um lance, errou três seguidos e depois converteu novamente, antes de novo erro. Foi para o vestiário ciente que a noite ruim parecei sem fim.

“Eu nunca tento desrespeitar ninguém”, garantiu Antetokounmpo logo após o jogo. “Eu sinto que foi apenas um evento infeliz que aconteceu”, garantiu, explicando que o incidente começou quando começou a lançar lances livres e Harrell e um técnico lhe disseram para deixar a quadra. Apesar de evitar acusar o rival e omitir seu nome, vídeos na internet mostraram o jogador pegando a bola de sua mão e o ofendendo.

O grego buscou outra bola no vestiário, atravessou a quadra, e, desta vez, precisou tirar a escada da frente para fechar sua noite. O funcionário não queria abrir espaços e ele a puxou, derrubando-a na quadra. Acusado de nervoso e imprudente, Antetokounmpo mais uma vez se defendeu.

“No final das contas, as pessoas vão fazer as coisas parecerem do jeito que quiserem”, lamentou. “Eu queria empurrar a escada até o fim (para cair)? Não. Eu apenas tentei puxar, empurrei e ela ficou presa e caiu. Mas as pessoas vão fazer com que pareça de outro jeito. Eu sei o que aconteceu, acho que há câmeras por toda a quadra. Podemos mostrar todo o incidente de pessoas chegando e pegando a bola, pessoas me encarando. Eu não queria me envolver com todas essas coisas”, garantiu.

Por fim, não se viu na posição de culpado para ter de se desculpas com o funcionário dos 76ers. “Não sei se devo me desculpar porque não sinto que fiz nada de errado, exceto que a escada acabou caindo. Eu sinto que é meu direito trabalhar em minhas habilidades depois de uma noite horrível na linha de lance livre”, alegou o astro do Milwaukee. “Acho que qualquer pessoa na minha posição que teve uma noite como eu sairia e trabalharia em seus lances livres. E se não fizessem, é porque realmente não se importam com o jogo deles.”