Antetokounmpo completa 600 jogos na NBA com bela atuação em vitória dos Bucks

A ida à Casa Branca para visitar o presidente Joe Biden na véspera do jogo com o Philadelphia 76ers parece ter empolgado o Milwaukee Bucks. Ainda fazendo uma temporada abaixo do esperado, o atual campeão viu Giannis Antetokounmpo mostrar que não foi o MVP das finais à toa. Em seu jogo número 600 na NBA, o grego foi decisivo no triunfo por 118 a 109, fora de casa, com 31 pontos e 16 rebotes.

Ainda com campanha negativa de cinco vitórias e seis derrotas, os Bucks tinham uma ingrata missão na casa do 76ers: acabar com a série de tropeços diante do oponente, do qual ganhou somente um dos últimos seis confrontos.

A missão, em tese, seria facilitada pelas ausências do camaronês Joel Embiid, astro do time, e de Tobias Harris, Matisse Thybulle e Isaiah Joe, todos afastados por causa dos protocolos de segurança contra a covid-19. Seth Curry era outro desfalque, lesionado. Mas o jogo foi duro e a noite de brilho de Antetokounmpo fez a diferença.

O grego foi um gigante defensivamente e deu um toco já na reta final que mudou o rumo da partida. O placar marcava 111 a 107 quando ele impediu a cesta que “colocaria fogo” no jogo em reação do Philadelphia. Seu duplo-duplo fez o time vencer após duas derrotas.

Antetokounmpo ainda fechou a noite em um arremesso da linha dos três pontos para coroar a bela apresentação. Mas acabou posando na linha e o lance rendeu apenas dois pontos para sua conta, suficientes para a vitória. Os Bucks ainda buscam se reerguer, mas o camisa 34 já vem se destacando. Foi o quarto jogo com 30 pontos ou mais na temporada e o sétimo duplo-duplo.

Quem está embalado na temporada é o Los Angeles Clippers, que somou sua quinta vitória seguida ao superar o Portland Trail Blazers por 117 a 109 no Staples Center e agora tem oito triunfos em 12 partidas.

O ala Paul George foi o destaque dos Clippers ao flertar com o duplo-duplo. Além de 24 pontos, pegou nove rebotes e distribuiu sete assistências. O armador Reggie Jackson anotou outros 23 pontos.

Confira os resultados de terça-feira:

Philadelphia 76ers 109 x 118 Milwaukee Bucks

Utah Jazz 110 x 98 Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers 117 x 109 Portland Trail Blazers

Confira os jogos desta quarta-feira:

Cleveland Cavaliers x Washington Wizards

Orlando Magic x Brooklyn Nets

Houston Rockets x Detroit Pistons

New York Knicks x Milwaukee Bucks

Boston Celtics x Toronto Raptors

Memphis Grizzlies x Charlotte Hornets

Chicago Bulls x Dallas Mavericks