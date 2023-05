Antero Greco volta ao estúdio da ESPN e se emociona ao explicar ausência

Antero Greco está de volta aos estúdios da ESPN. Longe da bancada do Sportscenter desde setembro de 2022, o jornalista voltou a ocupar a bancada do programa na última segunda-feira (15). Em sua volta, Antero explicou sua ausência e não escondeu a emoção.

“Estar aqui na bancada que há mais de vinte anos eu ocupo é uma emoção. É uma vitória da ciência e da fé; muitos dos que nos acompanham, lembram que no dia 8 de setembro de 2022, eu, aqui, nesse canto, passei mal. Exames foram feitos e se constatou um corpo estranho aqui, na cuca. Fui internado em urgência e operado pela equipe do Dr. Nilton Lara, a quem eu sou realmente muito grato, e saí legal. Dois meses depois, fazendo exames de rotina, mostrou que sobrou ‘um treco da gororoba’, então deveria ser submetido a uma segunda operação, sem prazo definido”, explicou o jornalista.

“Exame aqui, biópsia aqui e acolá, a coisa ia de ‘médio’ para ‘grave a gravíssimo’ e para ‘coisa muito ruim’, depois foi rebaixado para ‘grave’. Fiz radioterapia e quimioterapia, estou me sentindo muito bem, estou liberado”, finalizou Antero Greco.

Em sua volta ao estúdio e ao prédio da ESPN, o experiente jornalista deixou claro que fez questão de ficar um bom tempo conversando com os companheiros na redação aproveitando os momentos antes do início do programa.

Antero Greco é um dos símbolos do canal por assinatura. Ao lado de Paulo Soares, o amigão, formou uma dupla icônica na apresentação e comentários da edição da noite do Sportscenter. Com o vínculo com a ESPN renovado recentemente, o jornalista completará mais de 30 anos de casa.

Por conta do tratamento que fez quando esteve afastado do estúdio, Antero Greco acabou perdendo parte do cabelo. O jornalista assumiu que mudou sua postura no período em que trabalhou de casa e que vai manter o visual com o cabelo um pouco mais baixo do que de costume.

“TV é uma enganação, fiquei cinco meses de casa, meio de lado. O pessoal até achou que eu estava metido. Agora eu cortei o cabelinho, está crescendo, na TV parece grande a diferença, mas pessoalmente dá para ver que eu ainda tenho bastante cabelo. Deixei assim, por que a gente está sujeito a surpresas na vida, e é importante encará-las com otimismo.”