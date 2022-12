Anna Clara Corrêa conquista bicampeonato mundial de jiu-jitsu; Chileno é bronze

Atletas da região estiveram no torneio disputado em São Paulo, no fim de semana

Anna Clara Corrêa foi campeã na categoria peso pesado do Infanto Juvenil B - Foto: Divulgação

A barbarense Anna Clara Corrêa conquistou, neste fim de semana, o bicampeonato do Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo, organizado pela CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo) na categoria peso pesado do Infanto Juvenil B, realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A competição também contou com a presença do americanense Luan Chileno, que ficou em 3º lugar na Faixa Roxa Master 1.

Além deles, o americanense Samuel Filho também participou do campeonato e foi até às quartas de final. Anna Clara, que é aluna da academia SCB jiu-jitsu/ TOZI JIU-JITSU, de Americana, já havia conquistado o campeonato de sua categoria em 2021. Neste ano, ela já havia disputado outros três torneios, com vitória em todos. Seu treinador, Samuel Costa, falou sobre o empenho da atleta de 14 anos.

Chileno disputou pela equipe Dojo Fight/Felipe Vidal – Foto:

“A Anna é um prodígio, é um talento acima do normal. Com seis meses de treino, conquistou o primeiro título dela e estava super cotada para ser bicampeã, porque ela treina todos os dias, não falta de treino e é super dedicada”, afirmou.

Chileno, por sua vez, disputou pela equipe Dojo Fight/Felipe Vidal. Ele comenta que aceitou participar da competição pouco tempo antes e que correu riscos na preparação. Em uma semana e meia, o atleta foi de 108 para 99 quilos, sendo que três quilos foram eliminados por desidratação no dia da luta, que era para até 100,5 quilos.

“Senti bastante a desidratação, mas eu sabia dos riscos. Sendo atleta, preferi correr o risco e arriscar, consegui o terceiro lugar, mas sei que se estivesse no meu 100% levaria o ouro”, disse ao LIBERAL. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco.