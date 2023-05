Anitta é anunciada como atração do show de abertura da final da Liga dos Campeões

Anitta já tem experiência em se apresentar em eventos esportivos - Foto: Reprodução

A cantora brasileira Anitta foi anunciada, nesta quarta-feira, pela Uefa como atração do show de abertura da final da Liga dos Campeões, no dia 10 de junho, entre Manchester City e Inter de Milão. Ela vai dividir palco com o cantor e compositor nigeriano Burna Boy. A decisão do principal torneio de clubes da Europa ocorrerá no estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.

“Estou tão animada que a notícia finalmente saiu!”, disse a cantora, em comunicado divulgado pela Uefa. “Vamos fazer um show imperdível para os fãs no estádio e ao redor do mundo. Você não vai querer perder isso”, concluiu.

A cerimônia de abertura da final da Liga dos Campeões tem o patrocínio da Pepsi e será transmitido em mais de 200 países e territórios, bem como no Uefa.com e nos canais oficiais da Uefa no YouTube e da Uefa Champions League TikTok. A atração está em seu sétimo ano e já contou com os shows de Camila Cabello, Imagine Dragons, Dua Lipa, Black Eyed Peas e Now United.

Torcedora do Botafogo, a carioca também se apresentou nas finais da Copa Libertadores de 2021, quando o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1, em Montevidéu, no Uruguai, e 2019, quando o Flamengo derrotou o River Plate de virada, também por 2 A 1, em Lima, no Peru. A brasileira, portanto, se tornará a única a se apresentar tanto numa final de Libertadores quando numa decisão da Liga dos Campeões.

Anitta já tem experiência em se apresentar em eventos esportivos. Além da Libertadores, ela esteve na final dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, cantou o Hino Nacional minutos antes da largada do GP do Brasil de Fórmula 1, em 2017, e na estreia do GP de Miami, no ano passado. A cantora também realizou show na festa de encerramento da Copa América, no estádio do Maracanã, em 2019.