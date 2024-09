Aníbal Moreno vê calendário enxuto como fator positivo para Palmeiras embalar: 'Grupo focado' - O Liberal

A folga no calendário provocada pela Data Fifa e o fato de o Palmeiras ter somente o Campeonato Brasileiro para disputar neste restante de temporada foram celebradas pelo volante Aníbal Moreno após o treino desta quarta-feira, na Academia de futebol.

“É importante ter mais tempo para trabalhar. Já mudamos a página do que ficou para trás (eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores), temos objetivos importantes pela frente. Grupo está focado”, disse o palmeirense, líder em desarmes, interceptações e ações defensivas na temporada.

O jogador comentou ainda sobre a sequência na equipe comandada por Abel Ferreira e a boa fase no clube. “É muito gratificante atingir os 50 jogos. Hoje me sinto muito bem no Palmeiras. Temos um time muito bom, um grupo excelente, de gente boa, que trabalha muito durante a semana. Isso me dá muita força para encarar cada jogo com a maior vontade de ganhar. É seguir por esse caminho”, comentou.

O Palmeiras voltou aos treinos nesta quarta-feira após ter vencido o Athletico-PR por 2 a 0 no domingo, em Curitiba. Após ativação muscular no centro de excelência, os jogadores foram a campo e fizeram trabalhos técnicos em dimensões reduzidas. Abel Ferreira aprimorou a marcação e a aproximação na atividade.

Entregue ao departamento médico, o zagueiro Vitor Reis foi liberado e iniciou o processo de transição física. Já o goleiro Marcelo Lomba fez tratamento de uma pubalgia no Núcleo de Saúde e Performance.

Com 47 pontos, e na terceira colocação, o Palmeiras é o terceiro colocado na classificação atrás do Fortaleza (47) e do líder Botafogo (50). O próximo compromisso do clube pelo Nacional é no dia 15 de setembro (domingo), quando recebe o Criciúma, no Allianz Parque, pela 26ª rodada.