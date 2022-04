Ângelo e Léo Baptistão treinam e podem reforçar o Santos na Copa Sul-Americana

O técnico Fabián Bustos tem reforços para a segunda partida do Santos na Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, contra a Universidad Católica, do Equador. O treinador poderá contar com os atacantes Ângelo e Léo Baptistão, que treinaram normalmente nesta terça e foram relacionados para o jogo marcado para a Vila Belmiro.

Ângelo era dúvida por conta de uma entorse que sofreu no tornozelo na segunda-feira. Um dia depois, pôde treinar sem qualquer restrição na manhã desta quarta no CT Rei Pelé. E será opção para o confronto com o adversário equatoriano. O trio de ataque deve ser escalado com Jhojan Julio, Bryan Angulo e Lucas Braga.

Por outro lado, Bustos terá o desfalque do zagueiro Kaiky. Recuperando-se de uma fratura, ele segue treinando com uma proteção nasal e ainda não foi liberado pelo departamento médico do clube. É possível que volte a reforçar a equipe no domingo, na partida contra o Coritiba, pela segunda rodada do Brasileirão.

O Santos também atualizou nesta terça a situação do goleiro John. De acordo com o clube, o reserva treina no gramado e está em fase final de transição para a parte física. Para esta quarta, as opções de Bustos para a posição são Diógenes e Paulo Mazoti como reservas de João Paulo.

Confira a lista de relacionados no Santos:

Goleiros: João Paulo, Diógenes e Paulo Mazoti;

Laterais: Madson, Felipe Jonatan e Lucas Pires;

Zagueiros: Maicon, Eduardo Bauermann, Emiliano Velázquez e Luiz Felipe;

Meio-campistas: Rodrigo Fernández, Willian Maranhão, Vinicius Zanocelo, Gabriel Pirani, Camacho, Sandry, Ricardo Goulart e Carlos Sánchez;

Atacantes: Jhojan Julio, Bryan Angulo, Lucas Barbosa, Lucas Braga, Ângelo e Léo Baptistão.