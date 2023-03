Ângelo agradece desejo do Flamengo, mas descarta negócio e diz que fica Santos

O jovem atacante Ângelo não trocará o Santos pelo Flamengo agora. Como já havia dito em outras oportunidades, o atacante confirmou nesta sexta-feira que cumprirá o contrato com o clube paulista até dezembro de 2024 e agradeceu o interesse dos cariocas.

“Quero aqui agradecer ao Clube de Regatas do Flamengo, aos seus dirigentes e sua tão apaixonada torcida por todas as manifestações afetuosas e também pela proposta que me honrou muito. Porém, eu tenho um projeto e um ciclo que está acertado com o Santos Futebol Clube e quero honrar com a palavra que passei aos meus companheiros, aos responsáveis pelo clube e a nossa Santástica torcida, que pode ter certeza de que nós estamos juntos”, divulgou o atacante em nota oficial à imprensa.

O Flamengo ofereceu R$ 60 milhões para contratar o atacante do Santos, em proposta prontamente recusada pelo clube. O valor era por somente 50% do jogador de 18 anos, que teria um ótimo aumento salarial, mas o clube confia em valor muito maior em futura negociação para a Europa.

“Talvez isso não seja uma constante no futebol, mas pela educação que tive dos meus pais, vou seguir com minha palavra. Foi desta maneira que aprendi em casa, mesmo saindo muito cedo e enfrentando muitas dificuldades para jogar no Santos, clube pelo qual tenho e terei eterna gratidão por tudo que me proporcionou desde o início”, afirmou o jogador.

Mesmo com o Santos não vivendo grande momento, fora das quartas do Paulistão e sob desconfiança no Brasileirão, Ângelo confia em brilho no clube. “Ao longo dessa minha trajetória tive muitos obstáculos para realizar o sonho de ser jogador profissional e por isso digo que dedicação e empenho de minha parte nunca irão faltar para superar qualquer fato ou adversidade”, disse. “Eu externei aos meus pais o meu desejo de permanecer no Santos e seguir esse ciclo no qual eu entendo que posso contribuir ao lado meus companheiros e, juntos, atingir os objetivos.”