Andy Murray cai na primeira rodada em Miami; brasileiro Felipe Meligeni dá adeus

O britânico Andy Murray não conseguiu se impor no duelo de jogadores experientes da primeira rodada do Masters 1000 de Miami e acabou eliminado pelo sérvio Dusan Lajovic em sets diretos, parciais de 6/4 e 7/5 nesta quarta-feira. Pela primeira vez na chave de grupos de um Masters 1000, Felipe Meligeni também acabou eliminado.

Tentando encostar nos melhores do ranking – é o 52º do mundo -, Murray confiava em boa participação em Miami. Mas não conseguiu se impor diante do sérvio e acabou caindo precocemente. No primeiro set, depois de irem iguais até 3 a 3, a quebra na sétima parcial custou o set, com o rival fechando em 6/4.

Murray precisava reagir na parcial seguinte, mas não conseguia ameaçar o saque do oponente. Com 4 a 4, Lajovic quebrou e partiu para fechar em seu serviço. Murray devolveu a quebra e “voltou” para a partida. Mas a alegria durou pouco. Ele foi novamente quebrado e não conseguiu mais reagir, caindo por 7/5.

Depois de passar pelo qualificatório e se garantir pela primeira vez na chave final de um Masters 1000, Felipe Meligeni acabou se despedindo no primeiro jogo. O brasileiro perdeu em três sets para o argentino Facundo Bagnis, parciais de 6/3, 1/6 e 6/4 após 1h41 de jogo.

O sobrinho de Fernando Meligeni equilibrou o primeiro set até 3 a 2. No sexto game, acabou sofrendo a quebra e o argentino aproveitou os saques para fechar em 6 a 3. No segundo set, a volta por cima. Com duas quebras, aplicou fáceis 6 a 1.

No terceiro e decisivo set, porém, valeu a experiência do argentino de 33 anos. Depois de irem iguais até 5 a 4, Bagnis pressionou o serviço de Meligeni, e fechou com quebra no terceiro match point para se garantir como rival do líder do ranking, Carlos Alcaraz.

RADUCANU FORA

No torneio feminino, a surpresa do dia ficou com a queda da britânica Emma Raducanu, algoz de Bia Haddad em Indian Wells, eliminada logo na primeira rodada. A tenista, que busca voltar a figurar entre as melhores do ranking, foi eliminada pela canadense Bianca Andreescu, com 6/3, 3/6 e 6/2.

Em duelo de americanas, Madison Brengle tinha 5 a 2 no segundo set quando Amanda Anisimova abandonou. Ela já havia vencido a primeira parcial por 7/6 (7/5). A romena Sorana Cirstea fez 7/6 (8/6) e 6/2 sobre a mexicana Fernanda Contreras.D