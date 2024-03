André Silva se inspira em Luis Fabiano para poder brilhar no São Paulo

Antes de desembarcar no Tricolor, o atacante passou sete anos e meio atuando no futebol de Portugal

Contratado para aumentar o poder ofensivo do São Paulo visando o restante da temporada, o atacante André Silva foi apresentado no início desta quarta-feira no CT da Barra Funda. Fã de Luis Fabiano, o jogador afirmou que se vai inspirar no ex-centroavante para brilhar no clube.

“O Luis Fabiano é a minha referência. Ele faz muito aquilo que eu gosto, que é fazer gol. Um atleta que fez história e tem muita identificação com a torcida. Estou vindo para um grupo campeão”, afirmou o jogador que vai usar a camisa 17.

André Silva foi apresentado pelo São Paulo nesta quarta-feira – Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Ao ser perguntado sobre a preferência do número, ele recorreu às suas crenças para explicar a escolha. “Por onde eu passar, vocês vão me ver sempre com um número com o final sete. Sete tem o significado da eternidade”, comentou.

Antes de desembarcar no São Paulo, o atacante passou sete anos e meio em Portugal. Na entrevista, ele contou de que forma esse período fora do Brasil pode ajudá-lo a ser eficiente em sua volta ao Brasil.

“O futebol na Europa é mais rápido e exige inteligência para jogar. Você precisa pensar rápido. Lá aprendi a me movimentar também para facilitar o jogo”, comentou o novo reforço.

André chega ao clube para brigar por posição com um dos atletas mais festejados pela torcida; o argentino Calleri. Primeiro ele elogiou o titular da camisa nove e, em seguida, tratou de se coloca como coadjuvante nessa disputa.

“Tenho características diferentes do Calleri. Sou mais de buscar o jogo, de me movimentar e procurar alternativas. Creio que essas diferenças vão ser muito boas para o treinador que vai ter mais opções para poder escalar o São Paulo”.

Por fim, ele finalizou a coletiva falando sobre a expectativa de jogar e iniciar, dentro de campo o seu novo ciclo. “A ansiedade está lá em cima. A torcida do São Paulo faz uma festa maravilhosa e isso passa para os jogadores. Não vejo a hora de poder estar em campo”, afirmou o atleta.