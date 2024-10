André Mussi, ex-lutador de MMA e fisiculturista, morre após passar mal em academia

André Mussi, empresário, ex-lutador de MMA e fisiculturista, faleceu nesta terça-feira, no Rio de Janeiro. O ex-peso pesado passou mal enquanto treinava em uma academia no Rio de Janeiro, cidade onde morava com a família. Mesmo socorrido, o empresário não resistiu, vindo a óbito aos 48 anos. Ainda não se sabe ao certo a causa da morte.

Nascido em Salvador, Mussi atuou entre 2004 e 2010 no MMA. Entre campeonatos nacionais – sobretudo na Bahia, onde é considerado um precursor das artes marciais – e internacionais, em torneios em países como México e Portugal, o ex-lutador acumulou 16 lutas na carreira: delas, onze foram vitórias.

Como empresário, André Mussi criou, em sua cidade natal, a Academia Rush. O local oferecia, além de aulas de musculação, treinos de artes marciais. Além de revelar nomes para a modalidade, o empreendimento de Mussi atraiu grandes nomes do esporte como os irmãos Minotauro e Minotouro, também baianos. Ele também esteve à frente de eventos das artes marciais, como o Clube da Luta e o Bahia Combat.

Afastado há mais de uma década dos octógonos, André Mussi morava no Rio de Janeiro com o filho e a esposa, que não se pronunciou. Nas redes sociais, o falecimento do fisiculturista comoveu membros da comunidade das lutas. Entre eles, Renato Velame, sensei de jiu-jitsu e amigo pessoal de André.

“Que Deus te reserve um bom lugar, meu amigo. Gratidão eterna”, escreveu ele em um story no Instagram. “Morreu cedo demais” e “Tive o prazer de assistir a algumas lutas dele aqui em Salvador no Clube da Luta”, comentaram alguns outros usuários.