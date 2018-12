André disputa Stock Light em 2019

Campeão do último Mercedes-Benz Challenge, o americanense André Moraes Junior, de 19 anos, disputará a Stock Light em 2019. Ele vai defender a equipe Motortech Competições no torneio, que consiste na principal categoria de acesso à Stock Car.

Foto: Divulgação_Hot Car

O piloto apontou que tem como objetivo justamente chegar um dia à Stock Car, o maior campeonato de automobilismo do Brasil.

“Espero fazer um ano bem legal, de bastante aprendizagem, procurar trazer resultados bons para cá também, fazer uma boa base para chegar à Stock com uma bagagem bem legal. Então, a Light vai servir bastante para essa base”, disse.

No entanto, André precisará lidar com as diferenças entre a Stock Light e o Mercedes-Benz Challenge, competição na qual ele atuou por duas temporadas.

Uma das mudanças diz respeito ao carro. No Mercedez-Benz, os pilotos correm com veículos da marca que dá nome ao torneio. Na Stock Light, os automóveis não têm uma marca específica e são compostos por chassi tubular, que não é preso às outras peças e, portanto, possibilita a desmontagem completa do veículo.

Apesar das novidades, o americanense afirmou que tentará se destacar no campeonato. “Como vai ser tudo novo para mim no ano que vem, carro e tudo, espero fazer um ótimo ano, aprender bastante, mas também trazer já bons resultados no ano de estreia”, declarou.

A Motortech, equipe que contará com André em 2019, ficou em terceiro lugar na classificação por equipes neste ano. A escuderia esteve representada por Gabriel Robe, quarto colocado entre os pilotos, Tuca Antoniazzi, 19º, e Gabriel Lusquiños, 31º.

Em 2017, quando o torneio ainda se chamava Brasileiro de Turismo, Robe já atuava pela Motortech e foi o campeão. Ele subirá para a Stock Car no próximo ano.

A temporada 2019 da Stock Light contará com oito etapas. A primeira será no dia 7 de abril, em Tarumã (RS).

MERCEDES

André ficou por dois anos no Mercedes-Benz Challenge, sempre na categoria C-250 Cup. Ele se despede da competição com o título de 2018, após um vice-campeonato no ano passado.