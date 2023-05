Ancelotti vê City mais forte que no ano passado e classifica rival como ‘imparável’

Com a dramática classificação sobre o Manchester City para a decisão da Liga dos Campeões do ano passado viva na memória, o técnico Carlo Ancelotti prevê um confronto ainda mais difícil para o duelo desta terça-feira, que vale pela primeira partida das semifinais do torneio europeu. Ao ser questionado sobre o time de Pep Guardiola, o treinador italiano falou que o rival deste ano é “uma equipe que parece imparável.”

“É uma equipe mais completa em relação ao ano passado. Eles tinham o Gabriel Jesus de centroavante, que também era muito perigoso, porém,s não vejo uma mudança de estilo, mas um time muito bem organizado e com boas variações táticas. Sabem se defender e trabalham muito bem a posse de bola”, afirmou.

O centroavante norueguês Haaland, que comanda a artilharia da Liga dos Campeões de forma isolada com 12 gols, entrou na pauta das perguntas. Ancelotti, no entanto, descartou uma marcação especial ou alteração na sua forma de atuar para neutralizar o goleador.

Para essa partida, ele disse que a intenção é fazer um jogo perfeito para não dar chances ao City, que decide a vaga diante de sua torcida na semana que vem. “Temos ciência que o jogo decisivo vai ser na casa deles. Queremos tirar uma pequena vantagem e espero conseguir. Vantagem significa um resultado positivo e não sofrer de forma demasiada”, comentou o treinador italiano.

A preparação para esta partida já está em seu processo máximo, de acordo com o treinador. E isso inclui também o lado psicológico. “Temos de entrar em campo e evitar problemas. Não é só o resultado. Tem a condição física, a motivação, que está em alta. O time vem do título da Copa do Rei. Tudo isso conta muito”, comentou o técnico.

Para o confronto diante dos ingleses, Ancelotti tem problemas. O lateral-esquerdo Mendy e o meio-campista Ceballos estão fora. A boa notícia deve passar pela escalação do experiente meia Modric.

“Estamos bem treinados e preparados para o jogo com o City. Tenho certeza de que será um grande jogo e a torcida vai presenciar um espetáculo de duas equipes que gostam de praticar um bom futebol.”

Por fim, Ancelotti falou de Rodrygo e Vinícius Júnior que vêm se consolidando no sistema ofensivo do Real: Na campanha do ano passado, o jogador revelado pelo Santos mostrou o seu faro de gol ao marcar duas vezes diante do City na semifinal. Na decisão da Liga, foi a vez de o ex-flamenguista Vinicius Júnior aparecer para fazer o gol do título em cima do Liverpool.

“Eu ajudo esses jovens dando minutos em campo e passando confiança e eles estão aproveitando muito bem. A evolução desses meninos é importante para o futuro deste clube e também para suas carreiras”, completou.