Ancelotti rejeita rótulo de ‘provocador’ atribuído a Vini Jr: ‘Realidade é outra’

Alvo de críticas por sua postura em campo na derrota por 3 a 2 do Real Madrid para o Rayo Vallecano, na segunda-feira, Vinícius Júnior foi defendido pelo técnico merengue Carlo Ancelotti, que rechaçou o título de “provocador” atribuído ao brasileiro. De acordo com o treinador, é normal que o jovem atacante tenha reações destemperadas por causa da forma como é tratado pelos adversários.

“Parece que Vinícius é um provocador, mas a realidade é que Vinícius é o jogador que recebe mais faltas, mais bofetadas, mais empurrões. Esta é a realidade. Estão colocando ele como provocador, mas a realidade é outra. Uma coisa que todos os jogadores precisam é não faltar com respeito, tanto no meio futebolístico como no pessoal”, disse o italiano em coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

Na partida contra o Vallecano, Vini Jr. protagonizou episódios de nervosismo e bateu boca com adversários e arbitragem, tanto que houve um momento em que Ancelotti o puxou pelo braço para afastá-lo do juiz. Embora não considere o brasileiro um provocador, o treinador avalia que ele ainda pode melhorar alguns aspectos de seu comportamento em campo.

“Há uma palavra que não é tão comum aqui nos países latinos, o fair play, que é muito mais comum em outros países. O fair play é uma das partes mais importantes do futebol. Significa se portar de maneira correta”, disse. “Tem de entrar em campo para jogar futebol, não para provocar, seja com as palavras, seja com as pernas. É claro que o jogador ainda tem o que melhorar neste aspecto, ainda é muito jovem e, certamente, vai melhorar”, concluiu.

Destaque na conquista da Liga dos Campeões da temporada passada, Vinícius Júnior se firmou como uma das grandes estrelas do Real Madrid e do futebol mundial, não à toa foi eleito o oitavo melhor jogador do mundo pelo tradicional prêmio Bola de Ouro, da revista France Football. Na última segunda-feira, foi um dos nomes chamados pelo técnico Tite para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar.