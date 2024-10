Ancelotti pede banimento de torcedores violentos e não garante Mbappé contra o Lille

Carlo Ancelotti não queria falar mais sobre os atos de vandalismo protagonizados pela torcida do Atlético de Madrid no clássico com o Real, no domingo. Muitos objetos foram atirados no campo e o jogo ficou paralisado por 20 minutos. Mas o assunto veio à tona antes do jogo com o Lille, pela Liga dos Campeões, e o treinador foi duro, pedindo o banimento de torcedores violentos do futebol, não apenas do rival, mas de todas as equipes do planeta, inclusive merengues.

“Dérbi de Madrid? Esse assunto é bastante claro, no jogo, houve atos violentos e isso não deve acontecer em um campo de futebol ou na sociedade. Todos viram o que aconteceu. Isso é tudo o que eu quero dizer”, afirmou o treinador, querendo dar um ponto final no assunto. Mas ainda foi questionado sobre qual punição acha correta e mostrou firmeza.

“O que vimos não faz parte do futebol. Torcedores violentos de qualquer time, o futebol não precisa deles. É melhor que vão para outro lugar que não sejam perigosos e nos deixem em paz. Isso se aplica a torcedores de qualquer time, até mesmo do Real Madrid”, disse, pedindo que arruaceiros sejam banidos das arquibancadas. “Não tenho de dizer nada sobre o comportamento do Courtois (indicou que tem duas Liga dos Campeões diante de zero dos rivais), pois pediam sua morte. Seria errar o tiro (reclamação).”

Depois de largar na Liga dos Campeões com triunfo por 3 a 1 sobre o Stuttgart na Espanha, o Real Madrid visita o Lille nesta quarta-feira e a questão principal é sobre a presença de Mbappé. O astro francês está relacionado, mas Ancelotti mantém cautela sobre sua utilização.

“Mbappé teve uma sobrecarga muscular. Em menos de uma semana, ele se recuperou bem. Se não houver risco, Mbappé será titular amanhã”, revelou o treinador, aguardando um parecer definitivo dos médicos. “Ontem (segunda-feira) ele treinou individualmente. Hoje com o grupo e veremos se ele está pronto. Não vamos correr riscos.”

O treinador pregou respeito aos franceses, mas não escondeu que a meta é uma nova vitória. O Real Madrid trabalha com a hipótese de ser um dos oito classificados diretos às oitavas de final e não se poupará, apesar da sequência insana de jogos. “Nesse novo formato tem de somar pontos e estamos aqui para somá-los, levando em conta o valor do rival, que joga muito bem e tem jogadores jovens de qualidade. Em todas as partidas temos de lutar, brigar, competir e estamos convencidos de que podemos elevar o nosso nível.”

Depois de afirmar que as autoridades só vão reduzir o número de jogos “quando alguém morrer em campo”, Ancelotti viu o volante Tchouaméni endossar suas palavras e cobrar respeito aos atletas.

“A verdade é que jogamos muitas partidas. Aqueles que estão no poder precisam chegar a uma solução que funcione para todos. Estamos vendo mais e mais lesões. Sei que as pessoas querem ver futebol, mas não dá para ver futebol com jogadores machucados.”