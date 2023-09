Ancelotti ironiza ausência de Vinícius Júnior entre os melhores do mundo da Fifa

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid e especulado futuro comandante da seleção brasileira, ironizou o fato de Vinícius Júnior ter ficado de fora dos finalistas do FIFA The Best, prêmio que consagra o melhor jogador do mundo na última temporada. O brasileiro, mesmo com 23 gols e deu 21 assistências na época de 2022-2023, não foi lembrado entre os candidatos à honraria e, segundo o italiano, em tom de brincadeira, isso o fez “chorar durante três ou quatro horas”.

O Real Madrid não teve nenhum de seus atletas na final deste ano, diferentemente da edição referente a 2022. Naquela época, além de Vini Jr. ter sido indicado, Karim Benzema e Luka Modric o fizeram companhia e tinham o título recente da Liga dos Campeões como grande fator de favoritismo. O prêmio, no entanto, ficou com Lionel Messi, que roubou a cena ao conduzir a Argentina para a sua terceira conquista da Copa do Mundo.

Questionado sobre a ausência de seu principal jogador em coletiva de imprensa antes do jogo contra o Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol, Ancelotti disse, ironizando: “Eu o vi outro dia e ele estava chorando no vestiário. Ele chorou durante três ou quatro horas”.

Vinícius Júnior não falou especificamente sobre a ausência no FIFA The Best, mas, momentos depois da divulgação dos finalistas, postou em suas redes sociais uma foto sorridente com a legenda “Tranquilo, amigos”, no que parece ter sido uma indireta à premiação.

A lista de indicados de 2023 conta com um “batalhão” de atletas do Manchester City, atual vencedor da Liga dos Campeões. São nada menos que sete jogadores: Bernardo Silva, Erling Haaland, Ilkay Gündogan (atualmente no Barcelona, mas que atuou pelo clube inglês na última temporada), Julián Álvarez, Kevin De Bruyne e Rodri entre os jogadores de linha, e Ederson, o único representante do Brasil no ano, que concorre ao melhor goleiro do mundo.

Os torcedores já podem votar em seus favoritos nas plataformas da FIFA, escolhendo o top 3 para cada categoria. A entidade ainda não confirmou a data da premiação. A edição de 2022 teve sua cerimônia realizada em 27 de fevereiro do atual ano.