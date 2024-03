Esporte Ancelotti fala de pressão no Real e arma time diante do Leipzig: ‘Não vou dar pistas’

Acostumado à pressão de comandar o Real Madrid e também a trabalhar com grandes jogadores, o técnico Carlo Ancelotti iniciou a coletiva desta terça-feira fazendo um balanço do seu trabalho à frente do time espanhol.

“Não há tranquilidade num jogo onde há muito em jogo. Temos que perseguir o sonho de continuar na competição que nos tem dado muito sucesso. Mas não é fácil. Gosto do meu trabalho e ainda mais do Real Madrid. É o melhor clube para fazer este trabalho. Mas em geral, o sofrimento é maior que a felicidade”, afirmou o treinador em relação à responsabilidade de comandar um elenco recheado de estrelas.

O Real Madrid enfrenta, nesta quarta-feira, o RB Leipzig pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. No confronto de ida, o time espanhol obteve uma vitória apertada de 1 a 0, fora de casa.

Sobre a equipe, Ancelotti não quis falar sobre definição ou escalação com a intenção de não facilitar a missão do adversário, que ele considerou bastante qualificado após o primeiro duelo.

“Não vou dar pistas. Tenho algumas dúvidas vários outros jogadores para definir quem pode ser titular. Vamos ver depois a definição da equipe para esse confronto que não vai ser fácil”.

Na entrevista, um brasileiro foi citado pelo treinador pelo bom momento que vem vivendo na equipe. Fã do futebol de Rodrygo, o comandante aposta no atleta como mais um diferencial no ataque do Real.

“Ele está em um bom momento pelo que contribui para a equipe no jogo, pelo trabalho que faz e pelo comprometimento que tem. Tem um pouco menos de sucesso na finalização, mas vem melhorando muito”.