Ancelotti exalta Rodrygo e cobra foco do Real:’Barça empatou só um jogo na Liga’

Às vésperas do clássico com o Barcelona pelo Campeonato Espanhol, o técnico Carlo Ancelotti pediu cautela e concentração a sua equipe para enfrentar o maior rival na competição e elogiou a evolução do atacante Rodrygo, que vem ganhando cada vez mais espaço na equipe sob o seu comando.

“É um jogador extraordinário, forte e agora estou dando-lhe mais minutos e ele vem mostrando o que é. O Rodrygo pode jogar em todas as posições na frente e tem um grande valor”, afirmou o treinador.

Os dois times se encontram neste domingo em Madrid. Na competição, as duas equipes estão em um momento de igualdade no que diz respeito à classificação. Real e Barcelona aparecem empatados com 22 pontos, invictos, e com sete vitórias e um empate. Na tabela, o time catalão aparece na frente por ter melhor saldo (19 contra 12).

Sobre o esquema a ser usado para enfrentar o maior rival, Ancelotti disse que não existe fórmula mágica em um momento como esse.

“Não há inventores no futebol, ele foi criado há muito tempo e é claro que não vou inventá-lo. Ano passado quis inventar e tomei um pau”, afirmou o treinador na coletiva em referência à derrota de 4 a 0 em pleno Santiago Bernabéu.

Para a partida deste domingo, Ancelotti afirmou apostar na sequência do que vem apresentando em campo, sem mudanças táticas. “Temos uma ideia clara do que podemos e devemos fazer.”

Sobre o fato de pegar um adversário abalado por estar praticamente fora da Liga dos Campeões, Ancelotti tratou de valorizar o Barcelona.

“Eles empataram apenas um jogo na Liga (Campeonato Espanhol)e estão em uma boa dinâmica no campeonato. Tiveram problemas na Liga dos Campeões, mas no Espanhol, eles foram espetaculares”

Por fim, sobre o clássico, ele tirou o peso da partida em termos decisivos também para dar mais tranquilidade aos seus comandados. “Não é um jogo de vida ou morte. É uma partida especial, mas a temporada é muito longa.”

Para o duelo, o treinador italiano não vai poder contar com o goleiro Courtois. O jogador ainda está em processo de recuperação física e precisa ainda aprimorar a parte técnica para voltar a ser titular. Já o zagueiro Rudiger está confirmado para o duelo.