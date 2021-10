Ancelotti elogia, mas indica pontos a serem melhorados no jogo de Vinicius Junior

26 out 2021 às 14:51 • Última atualização 26 out 2021 às 16:18

Vinicius Junior passa por boa fase no Real Madrid e é constantemente elogiado pelos companheiros, torcida e imprensa da Espanha. Mas o técnico Carlo Ancelotti, preocupado com o futuro de um de seus principais atletas, não perde a oportunidade de indicar pontos a serem melhorados no jogo do seu atacante.

“Ele tem que aprender a ser eficaz em todos os momentos. “O que mais gosto em Vinicius é que ele busca as jogadas todas as vezes que pode, sempre com muita intensidade. Você olha muito para a qualidade que ele tem, mas você tem que ver o que funciona. Ele tem de que ficar melhor sem a bola. Isso ele vai fazer sem problemas porque é humilde e gosta de trabalhar”, disse o experiente treinador italiano.

A maior preocupação de Ancelotti é com a reação de Vinicius Junior com o que acontece fora de campo. O brasileiro teve um confronto com a torcida do Barcelona na comemoração do gol de Alaba no clássico de domingo, no Camp Nou. “Ele é focado, é jovem, mas falta um pouco de experiência em alguns momentos do jogo, quando fica desconcentrado com a torcida. Ele precisa se concentrar no jogo e não pensar no que passa ao redor.”

Ancelotti descartou que esteja desenvolvendo com Vinicius uma relação diferente do que tem com o resto dos jogadores do Real Madrid. “É a mesma relação. Busco motivar, ajudar, dar a confiança necessária e manter focado no trabalho que é feito. É importante ter a qualidade e o entusiasmo necessários da juventude, mas também é preciso aprender a ser eficaz em todos os momentos.”

O Real Madrid volta a campo, nesta quarta-feira, quando terá pela frente o Osasuna, no Santiago Bernabéu. O time é o vice-líder do Espanhol, com 20 pontos, ao lado do Sevilha, um ponto atrás da Real Sociedad, mas com uma partida disputada a menos.