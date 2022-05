Ancelotti diz que Real Madrid será seu último clube antes da aposentadoria

No embalo de mais um título nacional, Carlo Ancelotti revelou que o Real Madrid deve ser o último clube que comanda em sua vitoriosa carreira. O técnico italiano, porém, disse que pode ficar na equipe espanhola por muitos anos e não descartou treinar uma seleção futuramente.

“Depois desta passagem pelo Real Madrid, provavelmente vou me aposentar. Mas, se o Real me quiser aqui por mais dez anos, vou treinar o time por mais dez anos”, disse o treinador, em entrevista à plataforma Prime Video. Ancelotti tem contrato com o clube da capital espanhola até 2024.

Aos 62 anos, o treinador tem as portas abertas no clube para uma futura renovação. Em grande momento, o Real se sagrou campeão espanhol no fim de semana e, nesta quarta-feira, poderá conquistar a vaga na final da Liga dos Campeões – enfrentará o Manchester City no Santiago Bernabéu, após perder por 4 a 3, na ida.

Com o título do fim de semana, ele se tornou o primeiro treinador do mundo a vencer as cinco principais ligas do mundo: Espanha, Inglaterra, França, Alemanha e Itália.

“Gostaria de passar mais tempo com meus netos, sair de férias com minha mulher. Há tantas coisas que deixei de fazer e que gostaria de fazer. Gostaria de ir a muitos lugares que nunca fui, como a Austrália e o Rio de Janeiro”, disse Ancelotti, sem descartar assumir uma seleção como última missão como treinador.

Sua experiência mais próxima de uma seleção foi como auxiliar técnico de Arrigo Sacchi na seleção italiana que chegou à final da Copa do Mundo de 1994 – perdeu para a seleção brasileira nos Estados Unidos. “Sim, poderia haver uma seleção nacional, mas é prematura falar sobre isso agora.”

Ancelotti é a grande referência do técnico Tite. E até já foi especulado como possível substituto do treinador brasileira à frente da seleção, assim como já acontecera com Pep Guardiola.