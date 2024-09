Ancelotti critica juiz e técnico do Alavés cobra expulsão de Endrick: ‘Para isso tem o VAR’

A vitória do Real Madrid sobre o Alavés por 3 a 2 nesta terça-feira, pelo Campeonato Espanhol, ficou em segundo plano na entrevista coletiva concedida pelo técnico da equipe merengue Carlo Ancelotti. O treinador reclamou dos critérios usados pelo juiz da partida ao aplicar os cartões para conter os jogadores. Do outro lado, Luis García Plaza pediu a expulsão de Endrick por agressão no final do jogo.

Usando um tom diplomático, Ancelotti comentou sobre a atuação da arbitragem. “Eu disse ao juiz que acho que os cartões amarelos que ele deu por causa dos protestos foram exagerados, nada mais. Agora tenho que fazer o que posso para evitá-los, e nada mais”, afirmou o treinador que também vai conversar com seus jogadores para não ter problemas que possam ocasionar uma expulsão em campo.

Na coletiva, o técnico do Real fez ainda uma indagação ao lembrar que o meia Modric, que entrou durante o segundo tempo na condição de capitão, também foi advertido por conversar com o juiz. “É difícil responder porque só o árbitro pode fazer isso.”

Na partida, os atacantes Vinícius Júnior e Endrick também engrossaram a lista de atletas advertidos. O ex-palmeirense, inclusive, foi o pivô de uma conversa após o duelo entre Ancelotti e Luis García Plaza, técnico do Alavés.

O comandante adversário pediu a expulsão do jovem atacante por ter chutado o uruguaio Mouriño. “Entendo que o árbitro não observe tudo, mas para isso (lances polêmicos) tem o VAR”, afirmou o treinador do Alavés.