Ancelotti critica atuação do Real Madrid após derrota: ‘Foi uma noite dura’

O técnico do Real Madrid não poupou seus comandados após amargar a derrota de 4 a 2 de sua equipe para o Girona nesta terça-feira, pelo Campeonato Espanhol. O foco de suas reclamações foi o setor defensivo da equipe, que levou quatro gols do centroavante Castellanos.

“Foi uma noite dura. Quando perdemos assim é uma noite dura. A nível defensivo estivemos mal e essa foi a chave do jogo. Com bola, sobretudo no princípio, estivemos bem. Depois marcaram dois gols em contra-ataques e tentamos da a volta por cima individualmente, não como equipe”, afirmou o treinador.

O brasileiro Militão foi um dos pontos vulneráveis da derrota. No segundo gol, ele se posicionou mal e permitiu a escapada de Castellanos, que arrancou de seu campo até chegar na área inimiga para fazer 2 a 0.

“O nível individual foi muito baixo e o aspecto defensivo, que foi muito bom nos últimos seis jogos, hoje esteve esquecido”, comentou o treinador na entrevista coletiva concedida após a partida.

Ancelotti comentou ainda o descontentamento da torcida com o desempenho do time. Após o resultado negativo, que praticamente encaminha o título espanhol em favor do Barcelona, o técnico italiano pediu desculpas aos fãs do Real. “O torcedor está chateado e peço desculpa. Nós também estamos chateados, mas sabemos que estamos na final da Copa do Rei e na semifinal da Liga dos Campões”, amenizou.

Na entrevista, Ancelotti falou de um dos poucos destaques de seu time no confronto diante do Girona: o brasileiro Vinícius Júnior. “Marcou um gol e deu uma assistência. Esteve bem como sempre, mas a equipe não esteva ligada”, comentou. Alvo dos rivais, o camisa 20 foi provocado não só pela torcida, mas também pelos jogadores do Girona.

No primeiro tempo, depois de colocar a bola entre as pernas de seu marcador, ele foi hostilizado por Castellanos na área e o juiz precisou intervir. Em outro lance, o zagueiro Bueno fez a falta no atacante e, em seguida, chutou a bola contra o atacante, que estava caído. Bastante irritado, Vini acabou também sendo advertido com o amarelo na etapa final.

Por fim, o treinador fez um alerta ao time após o confronto com o Girona e pediu mais comprometimento de seus atletas no momento de marcar o rival. “Não tínhamos sofrido nenhum gol em seis dos sete últimos jogos e hoje levamos quatro. Precisamos do comprometimento defensivo para conseguir êxito nas partidas”, declarou.