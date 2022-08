Esporte Ancelotti coloca Rodrygo como ‘coringa’ do ataque do Real Madrid nesta temporada

De olho em uma vaga na lista da seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo do Catar, no final do ano, o atacante Rodrygo ganhou um aliado importante nesta empreitada. Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, afirmou que o jogador revelado pelo Santos vai ter mais espaço este ano no time merengue.

Destaque na reta final da última edição da Liga dos Campeões, o jogador vai ter a sua versatilidade colocada à prova. “No ano passado ele fez a diferença em muitos jogos saindo do banco de reservas. Este ano, ele vai começar mais jogos atuando desde o início”, sentenciou o comandante.

Na estratégia de Ancelotti, o Rayo vai ter chances em todas as posições do setor ofensivo. Pelo tempo de trabalho que tem comandando o brasileiro, o treinador italiano acredita numa rápida evolução de seu pupilo.

“Ele pode jogar na ponta direita, ou também pelo lado esquerdo para substituir o Vinícius Júnior. Em algumas partidas, posso colocá-lo ao lado do Karim Benzema, ou até mesmo no lugar do próprio Benzema. Ele é um atacante completo e isso pode ser muito produtivo para ele.”

Rodrygo ficou de fora das primeiras rodadas do Campeonato Espanhol por conta de problemas musculares. Para o jogo deste final de semana, no compromisso com o Espanyol, em Barcelona, ele está relacionado.

Jogador de velocidade e com muitas assistências no currículo, Rodrygo ganhou mais visibilidade com o treinador por também estar mostrando o seu lado artilheiro.

A ideia de Ancelotti é ter o jovem brasileiro como mais um trunfo decisivo dentro do seu vasto elenco para todos os campeonatos que o Real Madrid terá pela frente.