Ancelotti cobra bom desempenho no Real Madrid: ‘Temos de voltar ao melhor nível’

Carlo Ancelotti não está nada satisfeito com o futebol mostrado pelo Real Madrid nos dois últimos jogos. Depois de perder por 3 a 2 na visita ao RB Leipzig, o time apenas empatou com o Girona, no Santiago Bernabéu. Nesta quarta-feira, a equipe volta a se apresentar em casa, contra o lanterna Celtic, precisando ganhar para avançar em primeiro às oitavas de final da Liga dos Campeões no Grupo E. O treinador italiano ainda não sabe se terá a volta de Benzema, mas cobra uma apresentação vistosa da equipe.

Mesmo de luto por causa da morte da sogra, o comandante adiantou que estará na beira do campo no Santiago Bernabéu para tentar resgatar o brilho do time. A ordem é ganhar e jogar bem contra os escoceses, eliminados e já confirmados na última posição da chave.

“Queremos voltar à nossa melhor versão em campo, à nossa forma, mostrar a qualidade que os jogadores têm. Eles fizeram bons jogos, mas nos últimos poderiam ter feito mais”, admite o técnico. “A competição é sempre especial para a gente e temos obrigação de somar os três pontos perante nossos torcedores. Espero que tenhamos um bom desempenho.”

Ancelotti não admite avançar às oitavas em segundo do grupo e escalará o que tem de melhor. A dúvida está na utilização, ou não, de Karim Benzema, se recuperando de problemas físicos. O atacante treinou sozinho nesta terça-feira, mas pode ser relacionado para a partida.

“Temos de ver como Benzema se sente depois do treino de hoje. Se ele entrar na equipe, terei de decidir se começa ou joga uma parte. Dependerá de como ele se sentir”, diz, deixando a possibilidade de o artilheiro ficar apenas no banco de reservas.

O treinador acredita em jogo aberto e pede atenção com os visitantes. “Eles vão jogar com intensidade, paixão e qualidade”, frisa. “Será um partida aberta e estamos preparados para o melhor. Queremos ser os primeiros do grupo.”