Esporte Ancelotti cita presidente do Real Madrid e indica permanência: ‘Ele foi bastante claro’

Principal alvo da CBF para comandar a seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti continua sem considerar a possibilidade de deixar o Real Madrid, ao menos em suas declarações públicas. Após a eliminação nas semifinais da Liga dos Campeões com uma surpreendente goleada por 4 a 0 sofrida diante do Manchester City, na quarta-feira, o italiano citou Florentino Pérez, presidente do clube merengue, para explicar que pretende continuar o trabalho.

“Ninguém duvida porque o presidente foi bastante claro (sobre a minha permanência), falou há 15 dias, então ninguém duvida”, afirmou Ancelotti, lembrando a declaração dada por Pérez há duas semanas. “Não quero mais falar sobre isso. Ele (Ancelotti) tem contrato e estamos felizes”, afirmou o dirigente madrilenho na ocasião.

Durante a coletiva no Etihad Stadium, onde o Real sofreu a amarga derrota, o treinador mostrou que já está pensando em objetivos para a próxima temporada. “Acredito que nosso elenco foi muito bem. E sobre esta temporada, a próxima será melhor”, afirmou. “Temos que aceitar também, esta derrota é só um passo para tentar ser melhor no próximo ano”, concluiu.

O contrato de Ancelotti com o Real Madrid termina apenas no fim da próxima temporada, em junho de 2024, mas a CBF tem esperança de tirá-lo do clube. O presidente Ednaldo Rodrigues falou, em entrevista recente, que esperaria até o início de junho para ter uma “posição mais clara” sobre o novo treinador da seleção brasileira.

A final da Liga dos Campeões será no dia 10 de junho e havia a possibilidade de que o Real estivesse nela, mas isso não se concretizou. Com a eliminação nas semifinais, a temporada está praticamente encerrada para o time, pois o Campeonato Espanhol já foi vencido pelo Barcelona de forma antecipada.