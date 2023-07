Ancelotti avisa à CBF que prioridade é o Real e pede para Ednaldo ‘baixar o tom’, diz jornal

Embora Ednaldo Rodrigues tenha assegurado em mais de uma ocasião que Carlo Ancelotti vai dirigir a seleção brasileira depois que terminar a experiência interina de Fernando Diniz, o técnico italiano avisou à CBF que vai honrar seu compromisso com o Real Madrid, de acordo com o diário Marca, da Espanha.

O jornal espanhol afirmou que Ancelotti deixou claro à CBF que sua prioridade absoluta é o Real Madrid, no presente e no futuro, contrariando o que havia dito Ednaldo Rodrigues. Quando Diniz foi apresentado, há dez dias, o presidente da entidade que comanda o futebol brasileiro garantiu que o italiano será o treinador da seleção brasileira em 2024, a partir da Copa América de 2024.

“Ele (Carlo Ancelotti) vai estar, pode ter certeza”, havia assegurado Ednaldo no dia em que Fernando Diniz foi apresentado. Segundo o Marca, o entendimento de Ancelotti é de que, caso de fato se despeça do Real Madrid, poderá avançar com a seleção brasileira.

Por enquanto, o veterano treinador italiano, prestes a começar a sua quinta temporada à frente do time madrilenho, não tem esse pensamento e está desconfortável com a postura da CBF, tanto que, de acordo com a publicação, pediu para Ednaldo baixar o tom de suas declarações e diminuir a pressão em relação às suas conversas para treinar o Brasil.

As falas de Ednaldo cravando Ancelotti na seleção pentacampeão também não têm agradado ao Real Madrid. Os dirigentes do clube, porém, conversaram com o treinador e o clima voltou à normalidade com o início da pré-temporada no futebol espanhol.

CBF e Real Madrid inclusive se reuniram no começo desta semana para discutir o futuro de Ancelotti. José Ángel Sánchez, principal executivo de futebol do clube, e o presidente Florentino Pérez estavam presentes, segundo o Marca, e tem sido comunicado de todas as movimentações envolvendo o treinador.