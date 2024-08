Esporte Ana Sátila avança às quartas do caiaque cross da canoagem slalom, e Pepê Gonçalves é eliminado

Ana Sátila avançou às quartas de final do caiaque cross da canoagem slalom ao terminar a sétima série das eliminatórias na segunda posição neste domingo nos Jogos Olímpicos de Paris. Pepe Gonçalves competiu um pouco mais cedo e foi eliminado. As quartas de final femininas acontecem nesta segunda-feira, a partir das 10h30 (de Brasília).

“Tô muito feliz. É uma prova que não depende só de você”, afirmou Ana Sátila. “Amanhã tudo acaba. Vou dar o meu melhor”, completou ela ao SporTV. A brasileira ficou perto do pódio nas duas primeiras prova que disputou em Paris e terminou na quarta colocação no K1 (caiaque) e na quinta no C1 (canoa).

O caiaque cross faz sua estreia no programa olímpico em Paris e coloca os canoístas para competir ao mesmo tempo. A brasileira precisou disputar a repescagem para chegar à fase eliminatória e largou na extremidade esquerda, que segundo ela não é uma boa posição. Na disputa contra a francesa Angele Hug, a espanhola Miren Lakzano e a eslovena Eva Alina Hocevar, a brasileira ficou embolada na largada, enquanto a canoísta da casa assumia a liderança.

Logo após o rolamento obrigatório, porém, a brasileira conseguiu se desgarrar da espanhola e da eslovena e seguiu tranquila para completar a prova atrás de Angele Hug. Uma surpresa na manhã deste domingo foi a eliminação da australiana Jessica Fox, campeã do K1 e do C1 no Jogos de Paris. Ela terminou a terceira série, vencida por sua irmã Noemie, na quarta posição.

Pepê Gonçalves competiu na terceira série das eliminatórias. Ele conseguiu uma boa largada, atrás de Finn Butcher, da Nova Zelândia. Passou incólume pela primeira baliza e pelo rolamento, mas quando se preparava para passar pela segunda baliza, de remonta (contra a correnteza), foi abalroado pelo esloveno Benjamin Savsek.

Acabou com virando e perdendo a baliza. Pepê seguiu na prova, completou o percurso na segunda posição, mas com a punição recebida terminou em quarto lugar. Os dois primeiros, Butcher e Savsek, avançaram às quartas de final.

“Essa era a minha prova”, afirmou o canoísta à SporTV. “Na largada, o japonês (Yuuki Tanaka) me deu uma remada na cara e saí desorientado”, completou Pepê, que chegou para a entrevista com um corte nos lábios.

“A hora que fiz o rolamento perdi o sentido de onde eu estava. Muita dor”, disse ele, que não passou das eliminatórias no C1 (canoa) e caiu nas semifinais do K1 (caiaque) nos Jogos de Paris.