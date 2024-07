Ana Patrícia e Duda ganham bem ‘treino de luxo’ contra egípcias na estreia no vôlei de praia

Melhores do mundo no vôlei de praia feminino e grande esperança brasileira de uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Ana Patrícia e Duda mostraram concentração e respeito para superar a parceria egípcia formada por Marwa Abdelhady e Doaa Eghobashy, parciais de 21 a 14 e 21 a 19, em treino de luxo neste ensolarado domingo na Arena Torre Eiffel, pelo Grupo A.

Amplamente superiores, as brasileiras não demoraram a abrir vantagem na partida, com 8 a 5. As egípcias buscavam superação em uma modalidade na qual não são tradicionais, mas sequer conseguiam completar jogadas. E logo ficaram em enorme desvantagem.

Como os treinos na quadra central de Paris são de pouco tempo por causa do enorme número de duplas no vôlei de praia, as brasileiras utilizaram o jogo da estreia para se aprimorarem e se adaptarem ao palco, com areia fofa e castigada pelas chuvas dos últimos dias.

Encaixaram aces, contragolpes, ataques fortes e com deixadas e jamais se viram ameaçadas na primeira parcial, nem mesmo em raro momento de dois pontos seguidos das egípcias. Com vibração, o primeiro set veio com fáceis 21 a 14 em um ponto de toque.

As egípcias até tentaram caminhar lado a lado no placar no começo do segundo set. E fizeram enorme festa em um ponto no qual conseguiram envolver as brasileiras e diminuíram o placar para 7 a 6 e depois ao empatarem em bloqueio, por 8 a 8. Com bola na linha, as rivais ficaram em vantagem pela primeira vez com 12 a 11.

Ana Patrícia chamou a torcida e logo recolocou ordem no jogo com três pontos seguidos das favoritas. Com ansiedade em fechar logo, as brasileiras permitiram nova igualdade com ataques para fora. Nada que desestabilizasse o time, nem mesmo os pedidos de desafios corretos das campeãs dos Jogos Africanos. Duda definiu a vitória em contragolpe, com 21 a 19.

As brasileiras voltam à quadra na terça-feira, para encararem Liliana Fernandez e Paula Gutiérrez, no qual terão o primeiro teste de verdade. O último compromisso será diante das italianas Gottardi e Menegatti, na quinta, que foram surpreendidas neste domingo pelas espanholas, com derrota por 22/24, 21/9 e 14/16.