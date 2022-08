Ana Marcela Cunha leva o bronze nos 10km da etapa de Quebec do Circuito Mundial

A brasileira Ana Marcela Cunha não para de ganhar medalhas na natação de águas abertas. A campeã olímpica levou o bronze da etapa de Quebec, no Canadá, do Circuito Mundial, neste sábado, nos 10km. O ouro ficou com a holandesa Sharon van Rowendaal, e a prata foi conquistada pela italiana Ginevra Taddeucci.

Acostumada a chegar disputando as provas longas no mar na batida da mão, desta vez a brasileira não conseguiu acompanhar as rivais na reta decisiva dos 10km no Lac Megantic, no Canadá. Também não teve seu bronze ameaçado.

Há pouco mais de um mês, Ana Marcela deu show no Mundial de Esportes Aquáticos, em Budapeste, na Hungria, ao subir no pódio três vezes. Levou ouro nos 5km e 25km, além de um bronze nos 10km, também vencido por Rowendaal. A holandesa perdeu para Ana Marcela nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A holandesa bateu em primeiro neste sábado com 2h01min09s70, diante de 2h01min13s04 de Ginevra. Ana Marcela ficou quase 14 segundos para trás, batendo somente com 2h01min23s00.

Viviane Jungblut, outra representante brasileira nesta terceira etapa do Circuito Mundial de águas abertas, também fez bonito em Quebec, batendo na quinta colocação, após 2h01min29s62.