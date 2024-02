Esporte Ana Marcela Cunha fatura bronze na prova de 5km no Mundial de Esportes Aquáticos

Quatro dias após assegurar sua vaga olímpica na prova de 10 quilômetros, Ana Marcela Cunha também brilhou nos 5km, nesta quarta-feira, no Mundial de Esportes Aquáticos. Em Doha, no Catar, a nadadora brasileira obteve a medalha de bronze na distância mais curta e que não faz parte do programa olímpico.

Ana Marcela conquistou o bronze ao terminar a prova com o tempo de 57min36s80. Ela só ficou atrás da holandesa Sharon Van Eouwendaal (57min33s90) e da australiana Chelsea Gubecka (57min35s00). Van Eouwendaal já havia se destacado também na prova dos 10km, com a medalha de ouro.

Também garantida na Olimpíada de Paris-2024, Viviane Jungblut terminou a prova dos 5km na nona colocação, com o tempo de 57min52s960, entre 57 atletas que completaram o percurso. No masculino, Henrique Figueirinha terminou na 29ª colocação enquanto Pedro Farias completou a distância no 35º posto.

Ana Marcela e Viviane conquistaram a vaga olímpica no sábado, na disputa dos 10km, única distância da modalidade águas abertas na Olimpíada. Atual campeã olímpica, Ana Marcela ficou em quinto lugar, enquanto a compatriota terminou em 14º.

No total, a campeã olímpica somou sua 17ª medalha em Mundiais. São, no total, 16 pódios em Mundiais de Esportes Aquáticos e um em Mundial de Águas Abertas, disputado no Canadá, em 2011.