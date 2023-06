Ana Cristina brilha, Brasil supera Holanda e fatura a 1ª vitória na Liga das Nações

Depois da derrota na estreia, a seleção brasileira feminina de vôlei reagiu em sua segunda partida na Liga das Nações e superou a Holanda por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/23 e 25/21. Jogando na cidade japonesa de Nagoya, o Brasil contou com atuação decisiva de Ana Cristina, que anotou nada menos que 23 pontos.

A jogadora já havia se destacado na estreia, diante da China, mas não foi tão decisiva quanto nesta quinta-feira. Ela comandou a equipe nos momentos mais importantes, justamente o ponto fraco da seleção na partida de estreia. Desta vez, as brasileiras mostraram maior calma em quadra.

A partida desta quinta foi mais difícil do que indica o placar com a vitória em sets diretos. O Brasil voltou a cometer muitos erros – foram 21, contra 17 da Holanda – e a flertar com o nervosismo, o que foi recorrente na estreia, diante a forte equipe da China. Em diferentes momentos, as holandeses estiveram à frente no placar.

O time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães deslanchou somente no terceiro set. Ana Cristina venceu quase um set inteiro sozinha, com 23 pontos. Julia Bergmann anotou 13 e Kisy contribuiu com 11. Pela Holanda, o destaque individual foi Elles Dambirk, responsável por 12 pontos.

Em quadra, Zé Roberto repetiu a equipe da estreia, com Macris, Julia Bergmann, Carolana, Kisy, Diana, Ana Cristina, além da líbero Natinha. No decorrer da partida, entraram Maiara e Lorena.

A seleção brasileira volta à quadra na madrugada de sábado, pelo horário de Brasília. A partida contra a República Dominicana está marcada para as 0h40.